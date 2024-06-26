Мессенджер ICQ завершил работу: что случилось, почему ушла эпоха

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Популярный долгие годы мессенджер ICQ официально закрылся. Что с ним случилось, почему платформа прекратила работу, чем запомнился ICQ и какие мессенджеры популярны в 2024 году?

Почему решили закрыть мессенджер ICQ

Мессенджер ICQ закрылся, сообщение об этом появилось на его сайте. Владельцы платформы предлагают продолжать общение в «VK Мессенджере» и VK Work Space.

Корпорация VK анонсировала прекращение работы мессенджера за месяц. В компании заявили, что сфокусируются на развитии «VK Мессенджера». Сотрудников, которые отвечали за ICQ, перевели на другие проекты «для усиления экспертизы».

Фото: Zuma\TASS

Чем запомнился мессенджер ICQ

ICQ был разработан в 1996 году израильской компанией Mirabilis. В 1998-м его приобрела американская корпорация AOL (бренд Yahoo!), а в 2010 году его купила компания Mail.Ru Group, которая в настоящее время владеет «ВКонтакте» и брендом VK.

К этому времени мессенджер уже миновал пик своей популярности: как пишет MSK1.RU, на пике в 2005 году число пользователей составило порядка полумиллиарда человек. В 2020 году Mail.ru обновила мессенджер, выпустив ICQ New. К 2022 году у мессенджера было около 11 млн пользователей в месяц.

Долгое время ICQ оставался одним из самых популярных мессенджеров в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что были времена, когда в Кремле пользовались ICQ. Так, он установил ICQ в апреле 2018 года после блокировки Telegram. Однако сейчас сервис уже «отстал от конкурентов».

IT-эксперт Павел Мясоедов заявил NEWS.ru, что ICQ «превратился в рудимент» с развитием социальных сетей и альтернатив.

«То, что ICQ до сих пор живет, — это показатель инертности крупных технологических компаний. Иначе говоря, такого рода продукты обычно хоронят раньше. ICQ — это рудимент, атавизм», — объявил он.

В настоящее время мобильное приложение и десктоп-версия мессенджера продолжает работать.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какой мессенджер самый популярный в 2024 году

VK сообщила, что в первом квартале 2024 года средняя ежемесячная аудитория читателей и отправителей сообщений «VK Мессенджера» в России составила 72,9 млн пользователей.

По данным Statista, на апрель 2024 года самым популярным мессенджером в мире остается WhatsApp: количество активных пользователей за месяц превышает 2 млрд. WhatsApp является самым популярным мессенджером в России, но принадлежит компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), поэтому ранее предполагали, что он может быть заблокирован.

Вторым по популярности мессенджером в мире является китайский WeChat от корпорации Tencent. У него более 1,34 млрд пользователей в месяц. На третьем месте Facebook Messenger с 1,01 млрд пользователей, который принадлежит Meta и заблокирован в России. На четвертом месте в мире (и на втором в России) находится Telegram, у которого 900 млн активных пользователей каждый месяц. На пятом месте — Snapchat, созданный американской Snap Inc., у него 800 млн пользователей. В марте 2022 года Snapchat прекратил показ рекламы в России и Белоруссии, после чего популярность его начала расти. На шестом месте среди самых популярных мессенджеров в мире — китайский QQ c 554 млн пользователей. Изначально он был клоном ICQ, созданным в 1999 году, но сумел пережить «старшего брата».

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