Маск не удалил пост Медведева про Украину: что стоит за его решением Либерализация политики Twitter может помочь разблокировке соцсети в России

Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Илон Маск

В России заговорили о возможной разблокировке Twitter, доступ к которому ограничили по требованию Генпрокуратуры 24 февраля 2022 года. Перед этим владелец соцсети Илон Маск отказался удалить пост заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева про Украину, против которого выступили западные пользователи, и открыл доступ к аккаунтам российских госведомств. Как меняется политика Twitter после прихода Маска, кто подозревает американского предпринимателя в «игре в свободу» и каковы шансы на разблокировку соцсети в РФ — в материале NEWS.ru.

Что за пост написал Медведев про Украину

8 апреля Медведев написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост о том, что «Украина никому не нужна», поэтому, по его мнению, она «исчезнет с лица Земли». Он подчеркнул, что «эта страна в ее нынешнем виде не нужна даже украинцам». Аналогичный пост он опубликовал в Twitter на английском языке.

«Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна», — написал Медведев.

По его словам, «Украина не нужна и Европе, поскольку ЕС, вынужденный поддерживать Киев по указке США, оказался в настоящем финансовом и политическом аду». Антироссийские санкции, уверен Медведев, вредят экономике ЕС и способствуют росту инфляции, а население Европы все больше недовольно растущим числом и поведением украинских беженцев.

Медведев считает, что Украина также «не нужна Америке, политики которой делают себе пиар на санкционных и военных кампаниях». При этом рядовые жители США, по его мнению, «даже не знают, где находится Украина, и не понимают причин, по которым Вашингтон занимается ее поддержкой вместо разрешения внутренних проблем».

Медведев добавил, что «точно так же Украина не нужна Азии, Африке и Латинской Америке». Более того, с нынешним «нацистским руководством она не нужна и самим ее гражданам, которых из 45 млн осталось только 20».

«Именно поэтому оставшиеся хотят куда угодно — в ненавистную Польшу, в ЕС, в НАТО, хотят стать 52-м штатом Америки. Да хоть к Антарктиде с пингвинами присоединиться. Лишь бы было тихо и кормили сытно. Из-за преступных амбиций властной группировки украинцы вынуждены жить в постоянной тревоге и страхе», — заявил бывший президент России.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Как пользователи Twitter отреагировали на пост Медведева

Пользователи Twitter неоднозначно отреагировали на публикацию Дмитрия Медведева. Большинство из них удивились самому факту появления поста в соцсети и упрекнули Маска в том, что он «допускает российских лидеров на свою платформу и не выполняет антироссийские санкции».

«Почему на этой платформе разрешены такие аккаунты?», «Это обратная сторона длинных твитов. Это тяжело читать и текст слишком длинный», «Этот пост соответствует правилам Twitter?» — написали в комментариях недовольные пользователи.

В основной массе западная аудитория приняла позицию Медведева по Украине в штыки — и лишь малая часть согласилась с заявлением зампреда Совбеза.

«Большинство американцев слишком робки, чтобы официально согласиться с этим твитом», — написал один из пользователей.

Что ответил Маск на требования удалить пост Медведева

Илон Маск заявил, что людям следует самостоятельно принимать решения, читая новости. Пост Медведева он удалять отказался.

«Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя», — написал Маск.

Почему Маск не удалил пост Медведева

Главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер заявил NEWS.ru, что Маск, отказавшись удалить пост Медведева, решил «поиграть в игру свободы» соцсети. Геллер считает, что такой пост для Маска является «небольшим пиар-инструментом», с помощью которого бизнесмен рассказывает людям о новой политике Twitter.

«Он, конечно, пост не будет удалять, так это не входит в заявленную Маском политику. Это шаг к переформатированию Twitter», — уверен Геллер.

Фото: Global Look Press Илон Маск

Согласен ли Маск со словами Медведева про Украину?

Геллер полагает, что Маск может быть согласен с постом Медведева, потому что у американского предпринимателя неоднозначное отношение к конфликту на Украине. При этом IT-эксперт напомнил, что публично владелец Twitter не высказывал свою позицию по СВО.

«По тому, что Маск лайкает и пишет, его отношение к конфликту на Украине, мягко говоря, не однозначное. Я не удивлюсь, если он занимает сторону России. Но публично свое мнение Маск не озвучивал, хотя говорил о возможности примирения сторон разными способами», — сказал Геллер.

Какие еще шаги навстречу России сделал Маск

7 апреля Twitter начал выдавать в поиске аккаунты Кремля, МИД России, Минобороны и других министерств, а также посольств РФ за рубежом. Также по решению Маска плашкой о связи с государственными структурами были промаркированы британские и американские СМИ. Ранее это упоминание было только у изданий из Китая и России.

Кто в России предлагает разблокировать Twitter

10 апреля заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что новое руководство Twitter пытается сделать соцсеть политически нейтральной, поэтому площадка, по его мнению, заслуживает того, чтобы быть разблокированной в России.

«Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ. А для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

С позицией Горелкина согласен Геллер. Он считает, что разблокировка Twitter нужна для того, чтобы «вернуться к прошлым возможностям взаимодействия в интернете». Однако сделать это нужно только при условии, если Twitter и другие платформы действительно поменяли свою политику в отношении РФ.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала инициативу разблокировать Twitter в России. Она отметила, что политика соцсети к распространению запрещенного контента изменилась. Более того, устранена цензура в отношении российских официальных аккаунтов, подчеркнула Мизулина.

«Платформа демонстрирует новые подходы к работе после покупки Илоном Маском. Считаю, что Россия может начать работу по пересмотру решения об ограничении работы площадки в России», — написала Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.