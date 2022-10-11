Mash: российские хакеры парализовали работу крупнейшего банка США Mash: российские хакеры парализовали работу крупнейшего банка США JP Morgan

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские хакеры парализовали работу крупнейшего банка США — JP Morgan, передает Telegram-канал Mash. Уточняется, что уже сейчас клиенты финансовой организации не могут продавать свои активы, контролировать денежные потоки, управлять банковскими операциями и даже зайти в свой личный кабинет.

Кроме того, сотрудники банка остались без доступа к информации о согласовании с клиентами платежных операций и ряду платформ, одной из которых является JP Morgan ACCESS. Она нужна специалистам по казначейству и инвестициям во всем мире.

Издание также приводит данные журналистских расследований, представленные на международном консорциуме, согласно которым JP Morgan Chase является лидером транзакционного офшора — через него проходит от $2,4 трлн теневых операций в год.

В конце сентября стало известно, что российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») выложила в открытый доступ сведения о более чем полутора тысячах сотрудников Службы внешней разведки (СВР) Украины. В частности, в списке, опубликованном на сайте «Немезида», перечислены фамилии граждан, которые работают под прикрытием посольств в более чем 20 странах.