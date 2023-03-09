«Кто-то освоил фотошоп»: стало известно, уйдет ли Влад А4 с YouTube Блогер Влад А4: новость об уходе с YouTube — фейк

Фото: Влад А4/Youtube

Влад А4

Влад А4 опроверг сообщения СМИ о том, что он планирует покинуть площадку YouTube. В своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) самый популярный русскоязычный видеоблогер предположил, что кто-то освоил фоторедактор, чтобы ввести его аудиторию в заблуждение.

Новость про уход с YouTube — фейк жесткий. Я такого не писал. Кто-то освоил фотошоп. YouTube не бросаем, — написал молодой человек в сторис.

У Влада А4 на YouTube-канале 44,6 млн подписчиков. Последнее видео за сутки собрало 6,4 млн просмотров.

Ранее стало известно о блокировке аккаунтов российских пранкеров Вована и Лексуса на YouTube. Алексей Столяров (Лексус) заявил, что канал был заблокирован по требованию британских властей после того, как они пообщались с бывшим главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Это удаление стало третьим на счету Вована и Лексуса за время присутствия на YouTube. Основным своим ресурсом пранкеры считают российскую стриминговую платформу RuTube. При этом блогеры все равно намерены создать новый аккаунт на YouTube, чтобы не терять контакт с иностранными зрителями.