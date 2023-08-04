Как улететь в Турцию за 5000 рублей: обзор групп «ВКонтакте» о путешествиях

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Несмотря на ограничения в международных поездках, возникшие в последнее время, россияне продолжают активно путешествовать. Остается немало стран, открытых для посещения, да и любителей побывать в новых уголках России предостаточно. Полезные и познавательные группы «ВКонтакте» о путешествиях — в обзоре NEWS.ru.

«Неизвестная Россия» помогает узнать свою страну

Группа «Неизвестная Россия» помогает лучше узнать свою страну.

«Делаем крутейшие авторские путешествия, рассказываем про страну, когда-нибудь будем снимать кино и писать путеводители», — объясняют свою концепцию авторы канала.

По их словам, «тут лучшие организованные путешествия по стране. Наши маршруты охватывают территорию на 11 часовых поясов, от Калининградской области до Камчатки и Чукотки».

Маршруты по Алтаю, чеховским местам, на Байкал, красивейшие фото российской природы и архитектуры — всё это легко найдется здесь.

«Непарадный Петербург»: необычно о городе

В группе «Непарадный Петербург» можно найти фото тех мест, которые не показывают на обычных экскурсиях гостям Северной столицы.

Дворы-колодцы, Гатчина, парк Лесотехнички, Выборг. Тихие уютные места и полузаброшенные промзоны — однажды зайдя на страницу группы, оторваться от видов на фотографиях и не проникнуться атмосферой почти невозможно.

«По Земле бюджетно» с блогером-путешественником Гришиным

Это авторский блог путешественника Константина Гришина. Здесь он рассказывает о своих поездках и видении мира.

«Топлю по планете почти без остановок и собираю сюда всё самое интересное и полезное для самостоятельных бюджетных путешествий. Иногда впадаю в меланхолию. Атмосфера в блоге неформальная. Я со всеми на ты», — говорит Гришин.

Сейчас автор исследует Южную Корею. Наряду с постами о странах, в которых блогер находится в данный момент, он проводит ликбезы. В одном из недавних сообщений Константин Гришин по просьбе подписчиков сравнивал Таиланд и Филиппины.

«Я путешествовал по Таиланду 4 раза, проведя в общей сложности в нём 3,5 месяца жизни, Филиппины же посетил единожды, но сразу на срок 2 месяца, объехав за ту недавнюю поездку 7 различных островов. На основе этого опыта у меня есть возможность сравнить две страны по ключевым показателям, важным для туриста», — пишет автор.

Так, блогер сравнивает визовый режим двух стран. Он напоминает, что безвизовый въезд в Таиланд для граждан РФ возможен лишь на 30 дней. После этого «можно выехать из Тая, например, по земле в соседнюю Малайзию, а затем снова вернуться в него ещё на 30 дней».

«Несколько раз так делать в теории можно, но вообще это не очень приветствуется пограничной службой государства. Иногда у властей Таиланда случаются приступы щедрости (как в начале этого года) и они временно(!) увеличивают безвизовый срок с 30 до 45 дней», — сообщает Гришин.

У Филиппин, по мнению блогера, с визой «всё намного проще».

«Безвизовый въезд возможен также на 30 дней, но продлить его ещё на 30 (и ещё множество раз по 30) можно, посетив уже на месте миграционную службу. Когда я решил остаться на Филиппинах на второй месяц, мой опыт общения с чиновниками был исключительно положительный: всё сделали быстро и вежливо за 1 день и 4500 рублей. В этом отношении у Филиппин значительно более лояльная политика к туристам, чем у Таиланда, и это подкупает», — признается Гришин.

«Хочу домой. Путешествия, в которые вы не поедете». Или поедете

Основатель группы «ВКонтакте» «Хочу домой. Путешествия, в которые вы не поедете» — Леонид Пашковский, признанный лучшим тревел-блогером 2018 года по итогам конкурса National Geographic Traveler Awards.

Журналист, путешественник, блогер и автор тревел-сериала «Хочу домой» Леонид Пашковский путешествует по полузабытым местам и любит рассказывать о традициях, которые могут вот-вот исчезнуть.

Этот блог — о путешествиях «в самые неуютные места планеты».

«Путешествие в темноте» с незрячим блогером

Это блог Владимира Васкевича — продюсером инклюзивных проектов, мотивационных стендапов, тренингов по инклюзивным коммуникациям и различных тревел-проектов.

«Меня зовут Владимир Васкевич, мне 29, и я слепой путешественник. Да, я реально ничего не вижу с детства, но это никогда не мешало мне достигать своих целей и делать то, что мне хочется. Например, путешествовать по миру», — рассказывает о себе блогер.

По словам Владимира, он объехал 28 стран мира и 60 регионов России, написал книгу и снял шоу. Всё это можно увидеть в его блоге.

«Я стараюсь жить на все сто: путешествую по разным странам, прыгаю с парашютом, пробую себя в бизнесе, занимаюсь инвестициями, провожу много тренингов и мотивационных выступлений, снимаюсь в телевизионных передачах, пишу книги. На всё это меня вдохновляет моя жена, с которой мы вместе уже 10 лет, и моё неуёмное желание жить ярко и интересно», — признается автор.

Vandrouki: как путешествовать почти бесплатно

Популярная группа Vandrouki насчитывает почти полтора миллиона подписчиков. Авторы уверяют, что те, кто следит за их сообщениями, имеет шанс «путешествовать почти бесплатно».

Здесь можно найти самые выгодные варианты перелетов по России, Европе и всему миру. Так, в одном из недавних постов жителям Челябинска предлагались билеты в Турцию за 5000 рублей.

«Мы не агентство и не турфирма. Мы — блог о бюджетных путешествиях, который просто делится найденными акциями и скидками. Нам не жалко», — поясняют авторы канала.

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