Из Израиля на Первый канал: как противница СВО Mirele попала в эфир

Фото: Социальные сети

Ева Гурари

Бывшая солистка группы «Мы» Ева Гурари вернулась в Россию и анонсировала выступление в эфире Первого канала, хотя ранее высказывалась против СВО. Как такое возможно, почему Гурари вернулась из Израиля и где планирует выступать в России?

Как Mirele попала на ТВ

23-летняя певица в Telegram-канале опубликовала анонс своего выступления на Первом канале.

«А еще завтра просыпайтесь пораньше и включайте Первый канал, ваша мать снова в телике», — объявила она.

3 марта она исполнила песню «Выше» в финальной части 76-го выпуска лотереи «Мечталлион». Вместе с Гурари на сцену вышли два музыканта и красный танцующий робот-пес.

В соцсетях обратили внимание, что российско-израильская певица смогла успешно вернуться в Россию и выступает на Первом канале, хотя ранее последовательно критиковала СВО.

Как Гурари выступала против СВО

Певица начала сольную карьеру как Mirele с 2019 года, однако вместе с бывшей группой последовательно выступала против СВО и размещала в Telegram-канале группы публикации с критикой военной операции. В настоящее время этих записей в ее канале нет.

Военкор Роман Сапоньков и другие блогеры напомнили, что Гурари поддерживала антивоенные протесты в Москве, распространяла информацию о помощи украинскому населению и задержанным на протестных акциях.

«Как вы думаете, что человек с таким русофобским бэкграундом делает сейчас? Правильно. Выступает на Первом канале. Когда не с первой попытки, но все же зашел в ту дверь», — иронизирует Сапоньков.

Что случилось с Евой Гурари в Израиле

Как сообщал Telegram-канал Mash, в июне 2023 года стало известно о задержании Гурари в Израиле. Причиной стало уклонение от срочной службы в Армии обороны Израиля: девушки обязаны отслужить 24 месяца срочной службы до наступления 20 лет. Полиция задержала певицу, которая приехала к родителям, прямо в аэропорту.

Как рассказала в своем канале солистка, ее приговорили к штрафу и 10 дням тюрьмы. Она не стала служить 2 года срочной службы и вскоре вернулась в Россию. Через несколько месяцев в Израиле начался конфликт с исламским движением ХАМАС.

Когда Mirele будет выступать на «Розе Хутор»

В России у певицы в 2024 году запланировано несколько выступлений, о которых она сообщила в своем канале.

На 8 марта у Mirele запланировано выступление на хаус-вечеринке в клубе Yauza. 15 марта должно состояться выступление в пространстве «Ночь музыки» в Московском океанариуме.

На 30 марта у команды Евы Гурари намечено выступление на спортивно-музыкальном фестивале New Star Camp. Местом проведения будет престижный горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи.

Как песня группы «Мы» сподвигла мужчину на убийство

22 января в центре Москвы студент 3-го курса МГТУ им. Баумана Артем Исхаков убил любимую девушку, а затем покончил с собой. Хронику убийства Артем подробно описал и опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Летом 2017 года Артем снял квартиру в Басманном районе вместе с подругой — студенткой Высшей школы экономики Таней Страховой. Как говорят друзья и знакомые Тани и Артема, несколько лет назад они встречались, но отношения не сложились. После расставания он пытался ее несколько раз вернуть, но взаимности так и не получил. В конце января он напал на пришедшую домой девушку, начал душить ее и бить ножом. Как следует из его рассказа в соцсетях, в процессе он ее изнасиловал. После этого он покончил с собой.

В своей публикации Артем указал, что слушал песню группы «Мы» «Возможно», и отметил, что она могла его подтолкнуть к убийству. Пользователи Сети создали петицию, чтобы запретить к распространению этот трек.

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