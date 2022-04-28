IT-эксперт раскрыл судьбу «Дзена» и «Новостей» после их покупки VK IT-эксперт Муртазин заявил, что VK зачистит купленные у «Яндекса» «Дзен» и «Новости»

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Сервисы «Дзен» и «Новости» после их покупки у «Яндекса» корпорацией VK ждёт «зачистка» со стороны нового владельца, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт заявил, что подобный шаг VK оправдан, так как, например, «такое количество грязи, как в „Дзене“, ещё поискать надо». Собеседник добавил, что оппозиционной точки зрения на обеих платформах больше «не будет ни в каком виде». Муртазин подчеркнул, что продажа площадок связана с убытками «Яндекса» в 2021-м и в первом квартале 2022 года.

«Яндекс» весь 2021 год и в первом квартале 2022-го терпел убытки. Во втором квартале они потеряли 13 млрд рублей. «Яндекс» закрывает множество направлений, им нужны деньги для поддержания своей жизнедеятельности. При этом «Дзен» и «Новости» — активы проблемные и токсичные для «Яндекса». [Экс-гендиректор] Тигран Худавердян попал под санкции фактически из-за них — его пригласили на встречу с Путиным, и он был там не как большой «Яндекс», а как медиа-площадка. Исходя из этого они хотели избавиться от всего подобного, — рассказал Муртазин.

Спикер отметил, что для российских властей VK — «понятный ресурс, выполняющий пожелания государства чётче, чем „Яндекса“. Последний, в силу исторических причин, саботирует ряд вещей, несмотря на помощь РФ, а навести порядок в своих сервисах они не могли».

Происходит трансфер медиа-площадок в сторону VK. Корпорация наведёт там порядок, оппозиционной точки зрения не будет ни в каком виде. Это вполне оправданная зачистка медиа-полянки, так как такого количества грязи, как в «Дзене», надо ещё поискать — такая помоечка. Для «Яндекса» минус понятен, у них нет инвентаря для рекламы всех своих сервисов. Из заметных больших ресурсов у него остаётся только поиск. Для VK приобретение временное — часть аудитории они, безусловно, потеряют, — подытожил Муртазин.

Ранее российская технологическая корпорация VK сообщила о покупке сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». По словам представителей компании, для завершения сделки обе стороны должны получить необходимые подписи от корпоративных и государственных органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В письме, опубликованном на сайте компании, уточняется, что все детали сделки будут «раскрыты позднее». Разговоры о продаже сервисов «Яндексом» появились в марте этого года.