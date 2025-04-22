IT-эксперт раскрыл, могут ли магнитные бури замедлить интернет IT-эксперт Аржаков: магнитные бури могут замедлить интернет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Магнитные бури не оказывают прямого воздействия на бытовую электронику, но могут временно снизить скорость интернета, заявил NEWS.ru IT-эксперт Даниил Аржаков. По его словам, солнечная активность способна влиять на работу спутников и систем связи.

Прямое влияние магнитных бурь на бытовую технику практически незаметно. Современные устройства имеют достаточно хорошую защиту от электромагнитных помех. Однако мощные магнитные бури могут повлиять на работу спутников и систем связи, что теоретически может привести к кратковременному снижению скорости интернета или проблемам со связью. Особенно это касается мобильного интернета и спутниковых систем, — пояснил Аржаков.

Эксперт отметил, что наибольшую опасность представляют сбои в работе крупной инфраструктуры, включая дата-центры. Он подчеркнул, что крупные компании, как правило, заранее разрабатывают дополнительные меры защиты от подобных явлений.

Более существенный риск есть для крупных инфраструктурных объектов, таких как дата-центры. Хотя сами устройства вряд ли выйдут из строя, возможны сбои в работе чувствительного оборудования и систем энергоснабжения. Поэтому серьезные компании обычно предусматривают дополнительные меры защиты от подобных явлений, — резюмировал Аржаков.

Ранее специалисты Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики предупредили россиян о том, что в конце апреля ожидается несколько магнитных бурь. По их словам, начиная с полудня 21 апреля начнутся геомагнитные возмущения. Вероятность того, что к вечеру эти возмущения перерастут в магнитные бури второго уровня, достигала 80%.