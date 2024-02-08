Интервью Карлсона с Путиным: последние новости 8 февраля, когда покажут

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон в Москве

Интервью, которое взял в Кремле американский журналист Такер Карлсон у президента России Владимира Путина, стало главной новостью недели. Когда оно выйдет, где сейчас телеведущий, сделает ли он интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским?

Когда выйдет интервью Такера Карлсона с Путиным

Журналист объявил, что интервью с президентом России выйдет 8 февраля в 18 часов по времени Восточного побережья США (2 часа ночи 9 февраля по Москве).

Карлсон заверил, что интервью можно будет посмотреть полностью и бесплатно на официальном сайте TuckerCarlson.com. В России призвали разместить беседу американского журналиста с Путиным на всех российских онлайн-площадках — на случай, если западные платформы заблокируют выход интервью.

Также интервью будет опубликовано на сайте Кремля на русском и английском языках утром 9 февраля, на ресурсах Карлсона интервью выйдет раньше, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Где сейчас Такер Карлсон

По данным Telegram-канала Mash, минувшей ночью Карлсон улетел из России. Был опубликован снимок, предположительно, сделанный в самолете в аэропорту Шереметьево около 04:15 утра.

Такер Карлсон улетел международным рейсом авиакомпании Air Serbia в Белград. В августе 2023 года американский журналист сделал интервью с сербским президентом Александром Вучичем.

Сделает ли Карлсон интервью с Зеленским

Во время пребывания в Москве Такер Карлсон заявил, что готов сделать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. В соцсети X (ранее Twitter) он заявил, что запрос уже был направлен в Киев в офис президента.

Украинское руководство на текущий момент не дало официального ответа. Источники Telegram-канала «Московский пул» сообщают, что предварительное согласие получено — встреча может состояться уже в середине февраля.

«Тут больше вопрос организационный. Если проводить интервью на нейтральной территории, например в Варшаве, то можно все подготовить даже прямо на следующей неделе, [а] если проводить все в Киеве или других украинских городах, то это получится сделать не раньше начала марта (а скорее, еще позже). В офисе Зеленского решили, что плюсов тут больше, чем минусов — у Такера все-таки огромная аудитория, речь про электорат Дональда Трампа, консервативно настроенных американцах. Это важный шанс, который нельзя упускать», — сообщили источники канала «среди украинских элит».

Карлсона, однако, внесли в базу украинского «Миротворца».

Куда еще позвали Такера Карлсона в России

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил, что приглашает американского журналиста в гости.

«Прочитал в СМИ, что западный журналист Такер Карлсон, который сейчас открывает для себя Россию, хотел бы побывать в Сибири. Желание вполне понятно, Сибирь — сердце России. Поэтому приглашаю журналиста к нам в Омск, чтобы он смог окончательно влюбиться в нашу страну. Лично познакомлю Такера Карлсона с нашими красотами, традициями и культурой», — написал Хоценко в своем Telegram-канале.

Виталий Хоценко — бывший глава правительства ДНР, он стал первым российским чиновником, назначенным на пост в Донбассе после начала СВО. В результате в 2022 году Хоценко оказался под санкциями США, Украины, Канады, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии и Новой Зеландии.

Что говорят про интервью Карлсона с Путиным за рубежом

Директор Белого дома США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтону «не нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным».

Ряд политических и общественных деятелей в США в резких выражениях раскритиковали репортера за интервью с Путиным — Карлсона назвали «предателем» и предложили закрыть ему въезд в Америку «до тех пор, пока конгресс не разберется, что здесь происходит». А в Евросоюзе предложили ввести санкции против Карлсона — просто за само интервью.

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