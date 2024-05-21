«Интерес будет огромным»: глава СЖР о новом шоу Карлсона на российском ТВ Глава СЖР Соловьев: интерес к шоу Карлсона на российском ТВ будет огромным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Интерес к шоу американского журналиста Такера Карлсона, работавшего на телеканале Fox News, на российском телевидении будет огромным, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что рейтинги программы будут зашкаливать. Он также выразил уверенность, что передача Карлсона заинтересует не только российских зрителей, но и людей во всем мире.

Думаю, что интерес к программе Такера Карлсона на российском телеканале будет огромный, рейтинг и доля будут зашкаливать. И смотреть эту программу будет не только наша аудитория, но и через интернет огромное количество людей во всем мире, — пояснил Соловьев.

Он добавил, что, если Карлсон изъявит желание, его с радостью примут в Союз журналистов РФ. Соловьев пояснил, что на время работы в российских средствах массовой информации журналисты могут становиться членами СЖР.

Что касается членства в союзе, если Карлсон изъявит такое желание, примем с радостью. Иностранные граждане, которые работают в российских средствах массовой информации, могут, на время работы стать членами Союза журналистов России, — заключил он.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что Карлсон является единственным в мире объективным журналистом, который пытается показать зрителям все стороны происходящих ситуаций. Он подчеркнул, что рад новости о выходе программы американского телеведущего на российском телевидении. Пригожин признался, что даже не может представить, какой у Карлсона будет гонорар.