Хакеры рассказали о пользе спецоперации в борьбе с мошенничеством Хакер из RaHDIt сообщил, что украинские мошенники с началом спецоперации стали реже звонить в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С началом специальной военной операции России на Украине резко снизилось число мошеннических телефонных звонков абонентам из РФ, сообщил хакер из российской группы RaHDIt на условиях анонимности. По его словам, которые приводит РИА Новости, большинство преступников, представляющихся сотрудниками банков или госструктур, звонят именно из Украины.

С началом спецоперации звонки резко прекратились. Понятно, что вся «служба безопасности Сбербанка» сидела на территории Украины, — сказал он.

Аноним подчеркнул, что украинские органы безопасности не ловят мошенников, если те не занимаются обманом местных граждан.

Он уточнил, что до 70% мошеннических звонков шли в Россию с Украины, остальные приходятся на РФ и страны СНГ.

Ранее представители группы рассказали о мартовской атаке на украинские сайты госорганов. По их словам, хакеры отключили почтовые серверы и защищённые каналы связи органов государственной власти, чем лишили власти Украины закрытой связи и управления. Группировка планирует проводить подобные акции и в дальнейшем.

Накануне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В Сеть были выложены не только фамилии сотрудников, но и их фотографии, номера телефонов и адреса проживания, а также экстравагантные увлечения спецслужбистов.