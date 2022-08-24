Хакеры Killnet «положили» сайт налоговой службы Молдавии Хакеры Killnet взломали сайт налоговой службы Молдавии накануне сдачи налоговой документации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские хакеры Killnet взломали сайт единой налоговой службы Молдавии, говорится в Telegram-канале группировки. Уточняется, что дата атаки выбрана неслучайно, поскольку впереди последние дни сдачи налоговой и статистической отчетности за предыдущий месяц, учитывая, что к этой электронной платформе привязаны все госструктуры.

По факту сейчас налоговая будет в панике носиться, как и налоговую сейчас быстро засыпят жалобами и звонками по самую крышу, а учитывая ситуацию, что до 25 нужно сдать все отчеты... В общем, в налоговой ближайшие дни будет жарко, — сказано в сообщении.

Из-за крупного сбоя ресурс оказался парализован. На странице сайта высвечивается сообщение, что невозможно получить доступ к платформе. Хакеры заявили, что это «ответочка» в адрес Молдавии за антироссийскую позицию.

Ранее хакеры Killnet отомстили эстонским властям за снесенный в Нарве T-34, совершив атаку на 207 интернет-ресурсов прибалтийского государства. Взломам подверглись крупнейшие банки и платежные системы, услуги для дома, сервисы здравоохранения и образования, а также публичные службы.

До этого Killnet опубликовали данные внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей реактивные системы залпового огня HIMARS и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставляемые на Украину.