Украинский хакер «Джокер», переехавший в ДНР, заявил, что его «шпионы» работают в офисе украинского президента Владимира Зеленского, в Службе безопасности и Вооруженных силах Украины. По его словам, в их устройствах оставлено много «подарков», сообщает РИА Новости.
Хакер назвал глупцами людей, считающих, что он неправильно поступает, обнародуя информацию о своей «работе». Он уточнил, что «это не так работает».
И то, как работают мои хакеры, никто больше не работает. Также не забывайте, что у меня есть шпионы везде. И в ВСУ, и в СБУ, и в офисе Зеленского. А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих подарков, — подчеркнул «Джокер».
Ранее хакер, называющий себя «Джокером», взломал программу управления войсками ВСУ, созданную в США. В программе DELTA указано расположение частей ВСУ, включая координаты техники и численность личного состава. Хакер также указал, что ВСУ хвастались иностранным ПО и смеялись над донецкими военнослужащими за использование бумажных карт, что стало одной из причин взлома.