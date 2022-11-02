Хакер «Джокер» заявил о своих «шпионах» в украинской власти Хакер «Джокер» заявил о работе его «шпионов» в офисе Зеленского, СБУ и ВСУ

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Украинский хакер «Джокер», переехавший в ДНР, заявил, что его «шпионы» работают в офисе украинского президента Владимира Зеленского, в Службе безопасности и Вооруженных силах Украины. По его словам, в их устройствах оставлено много «подарков», сообщает РИА Новости.

Хакер назвал глупцами людей, считающих, что он неправильно поступает, обнародуя информацию о своей «работе». Он уточнил, что «это не так работает».

И то, как работают мои хакеры, никто больше не работает. Также не забывайте, что у меня есть шпионы везде. И в ВСУ, и в СБУ, и в офисе Зеленского. А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих подарков, — подчеркнул «Джокер».

Ранее хакер, называющий себя «Джокером», взломал программу управления войсками ВСУ, созданную в США. В программе DELTA указано расположение частей ВСУ, включая координаты техники и численность личного состава. Хакер также указал, что ВСУ хвастались иностранным ПО и смеялись над донецкими военнослужащими за использование бумажных карт, что стало одной из причин взлома.