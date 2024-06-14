Главред «Коммерсанта» Желонкин уходит в отставку? Что об этом известно

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Владимир Желонкин

Главный редактор и генеральный директор издательского дома (ИД) «Коммерсант» Владимир Желонкин в ближайшее время покинет занимаемый должности, сообщило агентство «Интерфакс». Что об этом известно, где ранее работал медиаменеджер и кто его заменит?

Что известно об отставке Желонкина из «Коммерсанта»

Вечером 14 июня «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Желонкин уйдет с должностей гендиректора и главреда издательского дома.

«Владимир Желонкин в ближайшее время покинет издательский дом "Коммерсантъ"», – рассказал собеседник агентства.

Сам Желонкин оставил без комментариев запрос «ИФ».

Ранее 14 июня об этом сообщали «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По данным издания, на его место придет замгендиректора издательского дома Михаил Лукин. Как отмечает один из источников газеты, Желонкин еще какое-то время может сохранять за собой пост генерального дирактора.

О причинах возможного ухода Желонкина не сообщается.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Петр Лидов-Петровский и Владимир Желонкин

Что известно о Желонкине

Желонкин стал гендиректором «Коммерсанта» в 2016 году, а главным редактором – в 2018-м.

Будущий медаменеджер закончил Ленинградский инженерно-строительный институт и Университет методологии знания в Москве. В 1990-е годы работал инженером коммерческого отдела Восточно-Европейского рекламного агентства, замначальника управления инвестиций Северного торгового банка, начальником валютного управления Межпромбанка, заместителем гендиректора, но уже в торгово-промышленном доме, затем вернулся в Межпромбанк, где стал директором департамента по операционной работе, замещал управляющего, а затем стал главой аппарата председателя совета директоров.

В 1999 году Желонкин ушел из банковской сферы и стал генеральным директором ИА Русской православной церкви, через год вошел в оргкомитет Конгресса православной прессы. Был личным референтом патриарха Алексия II.

В начале 2000-х был председателем Совета директоров ОАО «3 канал» и гендиректором ОАО ТРВК "Московия". В 2004 году Желонкин вернулся в совет директоров Межпромбанка.

Спустя два года Желонкин стал замгендиректора ОАО «Связьинвест», а в 2009-м возглавил ООО «АФ "Телеком Холдинг». Спустя год он оказался в главном управлении воспитательной работы Минобороны РФ, возглавил медиагруппу «Звезда», а потом был замполпреда президента в Центральном федеральном округе.

В 2012 году стал директором Департамента управления делами Минрегионразвития РФ (упразднено в 2014-м). В 2013 году Желонкин участвовал в создании Российского военно-исторического общества (РВИО), занял должность исполнительного директора.

В 2019 году в результате конфликта в редакции «Коммерсанта» подписал заявления 11-ти журналистов, которые решили уволиться в знак протеста. Поводом для увольнения стала публикация о спикере Совфеда Валентине Матвиенко, сообщили в соцсетях ее авторы Иван Сафронов и Максим Иванов. Вслед за ними об уходе из газеты сообщил замглавредактора Глеб Черкасов. Как он позже сообщил, Желонкин участвовал в подготовке номера, где фигурировал материал о Матвиенко, и не задавал вопросов об источниках информации о предполагаемом уходе политика из органа, передает РБК. Позже Желонкин заявил, что при выходе материала были нарушены редакционные стандарты издательского дома. Желание других журналистов уволиться он назвал «ложной солидарностью с целью оказания давления на руководство ИД».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Сафронов

Кроме того, Желонкин является членом Общественного совета при Роскомнадзоре и действительным государственный советником России 3 класса.

Что известно о Михаиле Лукине

Лукин не подтвердил, но и не опроверг «Ведомостям» информацию о своем возможном назначении на пост главного редактора «Коммерсанта».

Журналист более 15 лет проработал в «Коммерсанте», в 2013 году он ушел из издательского дома с должности директора информационного центра. Его новым местом работы стало ТАСС. В сентябре 2020 г. Лукин перешел на работу в департамент по работе со СМИ банка ВТБ.

В октябре 2023 г. Лукин вернулся в «Коммерсант», став замгендиректора издательского дома.

В 1992 Лукин окончил факультет журналистики МГУ, до «Коммерсанта» работал в агентствах Postfactum и Национальная служба новостей. В 2011 году был удостоен премии «Медиа-Менеджер России» – «За успешное управление информационным центром ИД «Коммерсантъ».

Помимо руководства информационным центром, Лукин продолжительное время писал в издания «Коммерсанта» на темы армии и вооружения, был одним из авторов военных справочников журнала «Ъ-Власть.

В 2024 году на сайте «Коммерсанта» впервые появилась публикация, подписанная фамилией Лукина. Она посвящена главным «долгожителям» российских военных ведомств и, в частности, экс-министру обороны Сергею Шойгу.

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