«Если только мы сами захотим»: IT-эксперт о шансах отключить Россию от Сети IT-эксперт Клименко: отключить Россию от глобального интернета почти невозможно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отключить Россию от глобального интернета почти невозможно, сообщил IT-эксперт Герман Клименко Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, при блокировке со стороны Европы выходы в Сеть останутся через Азию. В этом случае поначалу пострадает скорость интернета, но большинства пользователей это не коснётся.

Если только мы сами захотим огородиться. Учитывая, что у нас огромная масса входов и через Европу есть, европейские компании могут отключить нам интернет, перекрыв зарубежный трафик. Но остаётся огромный азиатский рынок, он также сквозняком всё равно получает доступ к тем же сайтам, которые запрещены, — сказал Клименко.

Он добавил, что глобальное отключение возможно только при одновременном решении всех стран, которые сейчас нейтральны или даже поддерживают Россию, а это слишком маловероятно.

О том, что Россию практически невозможно отключить от всемирного интернета, заявил и спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков. Он добавил, что и сама Россия «его отключать не собирается», но если такое всё же произойдёт, со страной ничего страшного всё равно не случится.

Ранее сообщалось, что Google отключит в России серверы, ускоряющие загрузку сервисов и контента YouTube. Подобное уведомление получили несколько операторов связи, в том числе провайдеры «Радиосвязь» и «МФТИ Телеком».