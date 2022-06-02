Еще один популярный онлайн-сервис прекратил работу в России Бесплатный фотобанк Pixabay закрыл доступ российским пользователям

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Международный фотобанк Pixabay объявил о закрытии доступа российским пользователям. Соответствующее заявление опубликовано на сайте сервиса. Такое решение администрация ресурса приняла на фоне событий на Украине.

Pixabay больше не доступна в России, — говорится в сообщении.

Pixabay — ресурс, на котором в качестве общественного достояния размещены фотографии, векторные графики и короткие видеоролики. На сегодняшний день на сайте насчитывается более 1,5 млн бесплатных изображений.

Сутками ранее отключил доступ российским пользователям сервис графического дизайна Canva. Такое решение руководство площадки также приняло в связи с ситуацией на Украине.