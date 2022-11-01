Эксперт назвал WhatsApp самым опасным мессенджером Эксперт по информационной безопасности Слободчиков объяснил опасность WhatsApp

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков заявил, что в WhatsApp чаще всего выявляют критические уязвимости. Поскольку мессенджер является популярным его можно считать и самым опасным, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Специалист рассказал, что уязвимости мессенджера, которые недавно были выявлены, позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ. По его словам, с этой целью злоумышленники начинали видеозвонок или отправляли видео с вредоносным кодом.

Слободчиков добавил, что другие мессенджеры, которые менее популярны, чем WhatsApp также могут иметь критические уязвимости. По мнению эксперта, утечки чаще всего случаются из-за ошибок пользователей, в том числе, пренебрегающих обновлениями приложения.

Ранее IT-эксперт и специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин заявил, что глобальный сбой в работе WhatsApp в конце октября мог произойти из-за внутренних неполадок с обслуживанием оборудования. По его словам, сбой маловероятно произошел из-за DDоS-атаки, так как на нее пришлось бы потратить миллиарды средств.