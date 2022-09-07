Двое пользователей YAPPY победили в конкурсе и стали ведущими «Матч ТВ»

Фото: пресс-служба YAPPY

«Матч ТВ» и российская социальная сеть вертикальных видео YAPPY подвели итоги конкурса #yappyнаматче, который стартовал в конце июля. Двое победителей на время стали ведущими телеканала — они сняли свои репортажи с футбольного матча и показали их на всю страну. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в News.ru.

Победителей определили амбассадор YAPPY, актриса Анна Хилькевич совместно с телеканалом. Возможность выйти в эфир наравне с профессионалами жанра получили преподаватель физики Владислав Шевцов и блогер Елена Терновая.

Конкурс от «Матч ТВ» прошел при поддержке YAPPY — именно на этой площадке было решено искать телеведущего, который на один день сможет приковать к себе внимание телезрителей федерального канала. Сначала участникам предложили показать, как они занимаются спортом и произносят скороговорку одновременно. Видео нужно было выложить в свой YAPPY-аккаунт под хештегом #yappyнаматче, а также подписаться на аккаунт «Матч ТВ».

Конкурсные ролики составили большую видеоподборку. 30 финалистов определили «лайки». Авторы наиболее популярных видео получили заключительное задание — прокомментировать финал легендарного баскетбольного матча между СССР и США во время Олимпийских Игр 1972 года.

Лучше всех с финальным заданием справились Владислав Шевцов и Елена Терновая.

Шевцов — сотрудник РАН и преподаватель физики в МГУ. Он уже ведет свой блог, но о физике — мечтает популяризировать эту сложную науку среди молодежи. Елена в блогинге тоже не новичок — снимает комедийные ролики, скетчи со своей собакой, влоги из путешествий.

Фото: пресс-служба YAPPY

С утра 30 августа ведущие программы «Все на Матч!» подогревали интерес к дебютантам. Вскоре Владислав и Елена и сами появились в студии. Они заменили настоящих телеведущих — провели часть программы самостоятельно и представили миллионам телезрителей свой вертикальный репортаж с матча РПЛ.