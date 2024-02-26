Два дня Победы, «сладкая» Пасха: названы пророчества Ванги на 2024 год Кум Ванги Косторной: в 2024 году россиян ждут два дня Победы и «сладкая Пасха»

Фото: ТАСС

Ванга

Ванга предсказывала, что в 2024 году на Пасху россиян ждут приятные события, рассказал в эфире ток-шоу «Пусть говорят» Сергей Косторной, который называет себя кумом болгарской провидицы. По его словам, в стране будут праздновать два дня победы, а миру грозит грибок из Юго-Восточной Азии. Он также добавил, что бедных в этом году ждут налоговые послабления.

Будут сладкие куличи на Пасху. Не в том плане, что они будут сладкие, будут приятные вещи в этом году. Пасха в этом году поздняя, — намекнул Косторной.

Он также заявил, что в России «два дня победы в этом году будет праздноваться». Не исключено, что Косторной имел в виду 9 мая и второй день, который ознаменует предстоящую победу в спецоперации.

Людям будет жить лучше, веселее. Будут сделаны послабления по части налогов. Это моя интерпретация, она (Ванга — NEWS.ru) говорила: «богатые станут беднее, бедные богаче», — сказал Косторной.

Не обошлось и без негативных предсказаний. Косторной заявил, что в этом году возможна пандемия новой «заразы», которая будет представлять собой плесень родом из Юго-Восточной Азии и начнет поражать людей по всему миру.

Сергей Косторной в прошлом работал журналистом на федеральных телеканалах. В 1995 году он был в гостях у Ванги со съемочной группой и после этого посещал ясновидящую несколько раз до ее смерти в 1996 году. В последние годы в разных телепередачах он рассказывал о пророчествах Ванги, которые она ему якобы сообщила. Так, 26 декабря 2019 года в передаче «На самом деле» Сергей Алексеевич «пересказал» слова Ванги об эпидемии, которая захлестнет весь мир.

Ранее экс-участница «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили предсказала Ольге Бузовой рождение дочери через два года. Она также предрекла певице знакомство с новым возлюбленным. Бузова, услышав предсказание, не могла сдержать слез радости. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым звезда не выходила замуж и мечтает о семье.