Дуров раскрыл, насколько защищены личные переписки в Telegram Дуров: за 12-летнюю историю Telegram ни разу не раскрыл личные переписки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

За свою 12-летнюю историю мессенджер Telegram ни разу не раскрыл личные переписки, заявил его основатель Павел Дуров. Он подчеркнул, что соцсеть может передавать IP-адреса и номера телефонов злоумышленников, если на них выдан судебный ордер. Так компания соблюдает законодательство ЕС в области цифровых услуг.

За свою 12-летнюю историю Telegram ни разу не раскрыл ни единого байта личных сообщений, — написал Дуров.

Ранее массовый сбой произошел в работе Telegram. Больше всего недовольны его работой были жители Узбекистана (14%). Также Telegram был недоступен в Крыму (7%), Нижегородской (7%), Челябинской (6%) и Московской областях (6%). Больше 50% обращений были связаны с неполадками в работе мобильного приложения. Также пользователи жаловались на сбой оповещений и сайта мессенджера.

До этого Дуров опроверг в своем канале информацию о том, что его задержание во Франции вынудило мессенджер следовать правилам ЕС. Он написал, что это «дезинформация» и что Telegram всегда соблюдал законы ЕС.

Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа прошлого года. 28 августа ему предъявили обвинения, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.