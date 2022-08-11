Дуров обвинил Apple в задержке «революционного обновления» Telegram Дуров обвинил Apple в задержке на две недели обновления Telegram из-за долгих проверок

Фото: vk.com/durov

Павел Дуров

Революционное обновление Telegram задерживается на две недели из-за слишком долгих проверок со стороны Apple, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. По его словам, такая бюрократия «не просто деморализует, но и приводит к финансовым потерям» тысяч мобильных приложений по всему миру.

Наше предстоящее обновление, которое вот—вот произведет революцию в том, как люди выражают себя в сообщениях, застряло в «обзоре» Apple на две недели без объяснений или каких—либо отзывов от Apple, — пожаловался Дуров.

Он добавил, что такие задержки идут в дополнение к налогу в размере 30%, который Apple и Google взимают с разработчиков приложений, как раз для их проверки.

Месяцем ранее сообщалось, что у пользователей мессенджера Telegram появится возможность запрещать отправку голосовых сообщений. Нововведение будет доступно пользователям недавно появившейся платной подписки на Telegram. Также можно будет запретить отправку видеосообщений «в кружочках». Новая функция будет располагаться в настройках конфиденциальности, равно как и прием звонков, сообщений и другое. Ограничить отправку неугодных голосовых сообщений можно будет как всем пользователям сервиса, так и конкретным лицам.