Доходы OnlyFans шокировали британцев Guardian: чистая прибыль интернет-сервиса OnlyFans за год выросла на 615%

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Интернет-сервис OnlyFans, содержащий контент для взрослых, представил шокирующую финансовую отчетность, в которой указано, что чистая прибыль за отчетный год выросла на 615%, пишет The Guardian. Компания стала одним из самых финансово успешных британских технологических стартапов.

В годовом отчете говорится о том, что прибыль до вычета налогов с ноября 2021 года выросла с $61 млн до $433 млн, а выручка увеличилась с $358 млн до $932 млн.

Financial Times пишет, что OnlyFans значительно обошла по прибыли Pornhub и другие площадки для взрослых. Журналисты связывают столь бурное развитие ресурса с антиковидными ограничениями, когда профессиональные съемки были ограничены, а любительское производство контента, наоборот, набирало популярность.

В конце апреля OnlyFans приостановил действие аккаунтов авторов из России в связи с событиями на Украине.

В мае онлайн-платформа пополнила государственный бюджет Украины на $305 тысяч. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что эти средства стали первым начислением в украинский госбюджет от «налога с Google». В июне 2021 года Рада приняла закон, который обязывает иностранные IT-компании платить 20% НДС.