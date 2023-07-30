Бузова, Галич, Боня: кто вошел в черный список блогеров, что им грозит Блогеров-миллионников могут заподозрить в неуплате налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова

В Сети распространяется список блогеров, которые могут повторить судьбу Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек). Его уже окрестили черным. Как пишут СМИ, список якобы составлен органами Федеральной налоговой службы (ФНС), в нем фигурируют имена Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Виктории Бони, Гоар Аветисян, Иды Галич и других топовых персон интернета, чьи доходы могут составлять десятки и сотни миллионов рублей в месяц. Существует ли такой список на самом деле, есть ли у блогеров повод для тревоги, разбирался NEWS.ru.

Кто и в чем подозревает блогеров

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подтвердил, что некоторые блогеры могут столкнуться с претензиями проверяющих органов, если не извлекут уроки из опыта коллег. Глава СК, в частности, подчеркнул недопустимость ситуации, когда блогеры зарабатывают крупные суммы и при этом «не отдают ни копейки налогов государству».

Бастрыкина поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Олег Матвейчев.

По его словам, блогеры составляют часть серой экономики и часто осуществляют свою деятельность незаконно. Основные претензии к блогерам — работа за наличные без всяких договоров, неуплата подоходного налога, оформление ИП на родственников и друзей. Кроме того, проверяются факты возможных мошенничеств в рамках так называемых марафонов.

Что говорят сами блогеры

Блогер и модель Виктория Боня на личной странице в соцсети опровергла информацию о наличии у нее задолженности перед налоговыми органами. По ее словам, принадлежавшее ей на территории России ООО было закрыто еще в 2020 году и все долги погашены. Экс-участница «Дома-2» отметила, что продолжает платить налоги на все суммы, которые зарабатывает в России. Хотя «могла бы вообще этого не делать», поскольку, по ее словам, она уже 11 лет проживает в Монако и является там налоговым резидентом.

Об отсутствии задолженностей перед государством также заявили Ксения Бородина и Ольга Бузова. В своем Telegram-канале Бузова предоставила справку из ФНС об отсутствии задолженности от 24 июля 2023 года.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Блогер и бизнесвумен Виктория Боня

Черный список правда существует или это фейк

Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в беседе с NEWS.ru заявила, что информация о списке является непроверенной и публикуется в соцсетях «исключительно для хайпа». По ее мнению, кто-то «сделал вброс», а сами блогеры подхватывают и распространяют его «с целью увеличения охватов и привлечения внимания аудитории».

«Настоящие списки [должников] никто публиковать не будет. Налоговая инспекция просто берет на карандаш самых ярких лидеров мнений и начинает их проверять», — считает Берек.

Как и сколько зарабатывают блогеры

Руководитель движения «За честный блогинг» Оксана Митрофанова заявила NEWS.ru, что приветствует серию начавшихся проверок в отношении блогеров. Она считает, что «количество нарушений закона и этических норм» у некоторых представителей блогосферы, в том числе топовых, «переходит границы».

Митрофанова пояснила: блогер получает доход из нескольких источников. Во-первых, он зарабатывает на размещении рекламных постов и упоминании компаний-заказчиков в своих сторис. По ее словам, это стоит «порядка 500 тысяч рублей за две сторис, что составляет почти годовую зарплату среднестатистического жителя российской провинции».

Также многие блогеры получают доход от проведения различных марафонов, говорит Оксана Митрофанова. Они рассказывают подписчикам, «как правильно прокачать тело, выстроить гармоничные отношения с мужем, и могут зарабатывать на этом порядка пяти миллионов рублей».

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

«Один блогер может проводить параллельно сразу несколько марафонов. Для некоторых топовых блогеров это самая ощутимая часть дохода», — утверждает глава движения «За честный блогинг».

Она добавляет, что представление о блогере как одиночке ошибочно. На каждого работает целая команда специалистов: продюсеры, маркетологи, сценаристы. Лишь у некоторых блогеров есть реальный бизнес — производство и продажа косметики либо студия красоты.

Минимальный среднемесячный заработок такой команды Митрофанова оценивает в 10 млн рублей. Сколько от этой суммы получает именно блогер — зависит, по ее словам, от договоренностей внутри команды.

Минимум 30%, рассказала Митрофанова, «блогер обычно берет налом, не оформляя официально». Она подчеркнула, что блогеры при этом не несут «никакой ответственности за размещенную у себя рекламу». Оксана Митрофанова напомнила, как некоторое время назад топовые блогеры рекламировали в соцсетях студию виниров, обещавшую клиентам голливудскую улыбку.

Спустя время, напоминает эксперт, «оказалось, что услуга — некачественная, потекли жалобы от клиентов». «А блогеры, рекламировавшие у себя недоброкачественную компанию, никакого наказания не понесли», — отметила Митрофанова.

Аналогичная ситуация, по ее мнению, происходит сейчас между певицей Славой и пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Певица сначала одобрительно отзывалась о его работе в своих соцсетях, а теперь обвиняет в непрофессионализме.

«А сколько людей могли прийти к этому человеку, прочитав хвалебные отзывы о нем Славы, и ошиблись? Я уже молчу про банки, вклады и финансовые пирамиды, которые топовые блогеры рекламируют, совершенно не задумываясь о том, что их подписчики по рекомендации начнут вкладывать деньги и „прогорят“», — подчеркнула Митрофанова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая, блогер Ида Галич

«Лерчек была идеалом — он рухнул»

Председатель совета Национальной ассоциации блогеров (НАБ) Мария Терентьева-Галицких в беседе с NEWS.ru призналась, что претензии налоговой инспекции к Блиновской и Лерчек больно ударили по блогосфере. Например, Лерчек, по словам эксперта, «являлась для многих из нас эталоном блогера — девушки, которая счастлива в своей семье, бизнесе, реализации».

«На нее хотелось смотреть, она делала классные контент-шоу. Она задавала тренды. Многие хотели такого результата и любви аудитории», — подчеркнула Терентьева-Галицких, отметив, что подписчики и коллеги особенно ценили в Лерчек искренность и честность. «А теперь этот идеал рухнул», — признала эксперт.

По мнению главы НАБ, теперь понятия «мечтай — и сбудется», «марафон желаний» «вызывают неприятные ассоциации», поскольку «сложно верить людям, которые обманывали наше государство».

Какие есть еще претензии к блогерам

Оксана Митрофанова обратила внимание, что многие блогеры, к которым могут возникнуть вопросы налоговой, часто демонстрируют в соцсетях атрибуты роскошной жизни: новые машины и квартиры, фото из Дубая, путешествий по Европе.

«Как будто эти люди живут на другой планете, где не существует СВО и других серьезных проблем», — подчеркнула эксперт. Она также отметила, что некоторые блогеры проявляют хамство по отношению к своим подписчикам, так как «хейт поднимает охваты, это тренд блогинга».

По ее мнению, вопросы к топовым блогерам должны возникнуть у министерств образования и здравоохранения, поскольку те «пытаются учить подписчиков быть здоровым, рожать, худеть, строить отношения с мужем при отсутствии профильного образования».

«Я убеждена, что вести обучение, в том числе по интернету, имеют право только дипломированные специалисты, а не выпускники „Дома-2“», — считает Митрофанова.

Однако Ольга Берек не согласна с такой позицией. По ее мнению, на личной странице блогер транслирует собственную жизнь: «Он не обучает, а лишь делится с подписчиками опытом. Они могут взять этот опыт себе на вооружение, а могут не брать».

Фото: Социальные сети Елена Блиновская

«Это как попросить совета у опытной подружки — мы же не требуем диплом об образовании у друзей, которым изливаем свою душу», — отмечает эксперт.

Берек также не увидела ничего дурного в демонстрации топовыми блогерами элементов роскоши. «Это не более чем модный тренд, который уже пережил пик своего развития и уже начинает затухать», — считает она.

Ольга Берек отметила позитивный момент в проверках налоговой таких персон, как Лерчек и Блиновская. Она уверена, что каждый блогер должен «сделать правильные выводы и провести аудит своей компании».

Опрошенные NEWS.ru эксперты сошлись в том, что в свете последних событий изменения в структуре и работе блогосферы неизбежны.

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