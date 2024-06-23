Baza раскрыла подробности госпитализации героя мема Литвинкова Baza: госпитализированный Литвинков принял много сильнодействующих веществ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что герой мема «борщ с капустой, но не красный» Никита Литвинков попал в реанимацию из-за приема психотропных веществ. По данным канала, в ночь на 19 июня блогер отдыхал со своей подругой и ее гражданским мужем в квартире на Алтуфьевском шоссе, там он употребил запрещенные вещества.

Как стало известно каналу, также молодые люди выпивали алкогольные напитки. По информации авторов Baza, на следующее утро подруга Литвинкова обратила внимание на его состояние и вызвала сотрудников скорой помощи. Канал утверждает, что спустя три дня герою мема о борще стало лучше, и его перевели в наркологическое отделение, где врачи диагностировали отравление психотропными веществами.

О том, что молодой человек попал в больницу, стало известно в воскресенье, 23 июня. Telegram-канал SHOT написал, что мужчина находится в тяжелом состоянии, предварительно, из-за передозировки наркотиков, он остается в реанимации. Авторы канала утверждают, что герой мема «борщ с капустой, но не красный» регулярно употреблял запрещенные вещества в Таиланде и вел себя неадекватно.

В мае Telegram-канал Baza также писал, что Никита Литвинков задержан в Таиланде. По данным канала, россиянин попал в миграционную тюрьму Паттайи, он просрочил выезд из страны на 150 дней. Канал отмечал, что Литвинков оформил местные автомобильные права и считал, что это автоматически продлевает визу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.