Арест счетов, «одетая» вечеринка, слухи о помолвке: куда пропала Ивлеева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой. В чем причина, куда пропала звезда, какие последние новости выходили о ней?

Почему счета Ивлеевой заблокировали

По данным канала, причиной стала задолженность блогера перед налоговой, которая превысила сумму в 11,3 млн рублей.

Как отмечает SHOT, счета Ивлеевой заморозили 14 июня. Канал утверждает, что на данный момент она задолжала сумму в размере 11 352 875 рублей.

Адвокат Сергей Жорин рассказал NEWS.ru, что Ивлеева может попытаться обжаловать наложение ареста на счета, погасить задолженность или оспорить ее размер. Эксперт подчеркнул, что, если неправомерность ареста будет доказана, его могут снять. При этом он предупредил: при таком сценарии существуют определенные риски.

«Вариантов может быть несколько. Первый вариант: юристы Ивлеевой могут обжаловать наложение ареста на счета. Если они докажут неправомерность, этот арест могут снять. Второй вариант: погасить задолженность. Третий вариант: обжаловать размер задолженности, доказать начисление задолженности незаконным. Здесь существует определенный риск», — пояснил Жорин.

Адвокат отметил, что сейчас все моменты с налогами достаточно рискованные. Он уточнил, что от неуплаты налогов до уклонения всего один шаг. По словам эксперта, первое влечет за собой блокировку счетов, а второе — «блокировку самого человека».

«В настоящее время все моменты с налогами достаточно рискованные, потому что от неуплаты налогов до уклонения от уплаты налогов один шаг. Налоговая задолженность, не связанная с уголовными претензиями, влечет блокировку счета, а если связана, то влечет „блокировку самого человека“. Поэтому ситуация не самая лучшая, но желаю Анастасии благополучно разобраться», — заключил Жорин.

Чем сейчас занимается Ивлеева

Певец Митя Фомин на «Премии МУЗ-ТВ» выразил мнение, что Ивлеева после «голой» вечеринки накапливает в себе силы для возвращения к светским мероприятиям. По словам исполнителя, которые приводит корреспондент NEWS.ru, у звезды на это есть свои причины.

«Я думаю, у нее на это свои причины. Мне сложно говорить за другого человека, я предпочитаю этого не делать. Но она, вероятно, накапливает в себе силы и мудрость, чтобы выйти и сказать что-то еще этому миру», — отметил Фомин.

Шоумен Стас Барецкий заявил, что телеведущая хочет зайти в шоу-бизнес с патриотической «одетой» вечеринкой. Он отметил, что именно он помог ей с организацией мероприятия в честь открытия лапшичной Nudles by Ivleeva в Москве. По мнению шоумена, через такую вечеринку люди увидят, что Ивлеева может устраивать и обычные мероприятия, на которых можно развлечься.

«Конечно, Ивлеева набралась уже ума-разума. Эту вечеринку я ей посоветовал организовать, помог ей с организацией. Она пытается зайти в шоу-бизнес, с разных сторон пытается. Через вечеринки тоже можно заходить, чтобы народ видел, что она нормальные уже устраивает. Шоу-бизнес должен существовать. Конечно, люди хотят поразвлекаться, для этого такие мероприятия и нужны. Это я ей сказал, чтобы она сделала „одетую“ вечеринку. Она согласилась», — высказался Барецкий.

Правда ли, что Ивлеева собралась замуж

В своих социальных сетях блогер опубликовала ролики с открытия ресторана. Видео понравилось поклонникам Ивлеевой, однако их шокировала одна деталь — кольцо на безымянном пальце знаменитости. В комментариях предположили, что звезде сделали предложение, хотя сама блогер не говорила о возможном замужестве.

Некоторые пользователи Сети предположили, что Ивлеева могла надеть обычное кольцо на безымянный палец, чтобы привлечь внимание к открытию лапшичной.

На открытии лапшичной, в разговоре с Super.ru о том, каким должен быть идеальный мужчина Ивлеевой, знаменитость сказала, что «он должен быть защитником».

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