Аналог «Тиндера», свидания, откровения: как познакомиться через «ВК»

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Последняя Всероссийская перепись населения, проводившаяся в 2021 году, показала, что доля одиноких россиян выросла вдвое за последние 20 лет. Чтобы найти вторую половинку было легче, NEWS.ru собрал шесть сообществ в «ВК» про общение и знакомства.

«VK Знакомства»

После того как в России перестали работать «Тиндер», Bumble и Badoo, «ВК» создал свое приложение для дейтинга — «VK Знакомства». Как пишут сами создатели, «это сервис, где найти друг друга поможет идеальное совпадение: интересов, музыкальных вкусов и много другого».

В «VK Знакомствах» семь категорий интересов со множеством вариантов — сюда входят хобби, любимый вид спорта, любимая еда, животные и любимый способ провести время дома. А еще есть раздел с личной информацией, свободная форма для описания и списки с любимой музыкой, книгами и фильмами.

Как и в «Тиндере», главная страница приложения выполнена в виде карточек с фотографиями, видео и интересами. Пользователи могут указать образование, место работы, личную информацию, знак зодиака, рост, семейное положение, цель знакомства, отношение к алкоголю, планы на детей и увлечение спортом.

Стоит отметить, что анкета и профиль человека в «ВК» никак не связаны — человек не сможет перейти к персональному аккаунту в соцсети через «VK Знакомства» и наоборот. Только если другой пользователь не решит целенаправленно искать ваш основной профиль по имени и фотографиям. Сообщества, посвященные сервису «VK Знакомства», помогут лучше ориентироваться в специальных тематических мероприятиях. Например, куда сходить на первое свидание, как не допустить типичные ошибки новичка в дейтинге.

«Леонардо Давинчик — Знакомства»

Долгое время в этом сообществе публиковали остроумные мемы, различные статьи и рекомендации фильмов. Но с 15 июня 2023 года админы поменяли название на «Леонардо Давинчик — Знакомства» и завели специальный чат-бот, который помогает одиноким людям найти пару.

Это сообщество значительно отличается от подобных приложений знакомств. Во-первых, там могут зарегистрироваться участники младше 18 лет. Также совсем необязательно переписываться для построения отношений, можно это сделать для общения.

Бот умеет подбирать пару на основе тех интересов и информации о себе, которая указана в анкете. Он показывает анкету противоположному полу, если кто-то ставит лайк, значит, он таким образом проявляет симпатию. Взаимная симпатия (обоюдно поставленные лайки) открывает чат для общения.

«Подслушано — Здесь говорят о тебе»

Это сообщество — социальный развлекательный проект, в котором пользователи «ВК» каждый день делятся своими секретами, откровениями и жизненными ситуациями анонимно перед огромной аудиторией. Админы канала уверяют, что все опубликованное — настоящие признания людей, и предупреждают, что впечатлительным особам лучше не читать их контент.

Одни делятся мыслями после трагичного расставания с любимым человеком, другие злятся из-за успешной карьеры друга, третьи сокрушаются, что не могут дать отпор хамам. Каждый такой пост собирает много комментариев подписчиков, которых у сообщества больше четырех миллионов.

«Палата № 6»

Это сообщество — самое крупное в рунете, которое публикует анонимные истории пользователей. Админы постят только реальные откровения, которые присылают подписчики. «Читая стену „Палаты“, ты окунешься в жизнь со всеми ее положительными и отрицательными моментами через истории, которые мы тщательно отбираем для тебя среди десятков тысяч ежедневно предложенных», — рассказывают о себе создатели канала.

Они обещают, что посты «Палаты № 6» введут читателей в состояние истерического смеха и дикого шока. Для удобства поиска по сообществу существует более 40 хештегов, включая «отношения», «бесит», «мама», «батя», «работа», «фейл», «жиза».

Помимо откровенных историй, в «Палате № 6» можно завести новые знакомства. Канал нередко проводит специальные флешмобы и конкурсы с ценными призами.

«Саша Док. Истории „03“»

Это сообщество посвящено историям, связанным с неотложной медициной. Автор группы — Саша Док, которому чуть больше 30 лет. Параллельно с работой он создал канал, где делится впечатлениями от увиденного и услышанного в художественной форме. Каждый пост — отдельная зарисовка с диалогами, развитием и кульминацией, не хуже остросюжетных рассказов.

Кроме того, в паблике есть разделы: оглавление историй, оформление подписки и отзывы читателей, чаты, где обсуждают детские и взрослые болезни и вирусы, такие как грипп, коронавирус и ОРВИ. Аудитория активно комментирует каждую публикацию, несмотря на то что у сообщества только пять тысяч подписчиков.

Business networking club

Это сообщество позиционируется как клуб предпринимателей из разных сфер и направлений деятельности. Здесь подписчики найдут полезные контакты будущих партнеров, инвесторов и просто единомышленников. Админы регулярно представляют новых участников сообщества, которые могут пригодиться пользователям и их бизнесу.

Помимо этого, в ленте найдется немало постов с полезными списками бизнес-литературы, мотивирующих фильмов и книг. В разделе «Статьи» можно прочесть, как научиться побеждать, как не совершать типичные ошибки в бизнесе или как говорить на любую тему.

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