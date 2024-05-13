«Абсолютно некоррумпированный технократ»: что пишут на Западе про Белоусова

Фото: kremlin.ru

Андрей Белоусов

Выдвижение президентом России экономиста вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Минобороны мгновенно стало главной новостью в зарубежных СМИ. Что пишут на Западе про кадровые перестановки в новом правительстве России, как оценивают фигуру Белоусова?

Какие западные СМИ попытались высмеять Белоусова

Британские бульварные СМИ предприняли попытку высмеять нового министра обороны.

Daily Mail написал, что Владимир Путин заменил Сергея Шойгу «кремлевской марионеткой с нулевым военным опытом». Это, по их мнению, отражает стремление президента России взять под личный контроль ход СВО. Источником такого мнения стал британский министр обороны Грант Шэппс, по словам которого, России «нужен министр обороны, который выведет войска с Украины».

«Но все, что они получат, — еще одну марионетку Кремля», — объявил Шэппс, экономист по образованию, который пришел на пост министра обороны из Министерства энергетической безопасности и обеспечения углеродной нейтральности.

Sky News приводит мнение бывшего офицера британской разведки MI6 Кристофера Стила, который счел назначение Белоусова признаком «серьезной нестабильности в Кремле». Он заявил, что «что-то глубинное» происходит в Москве.

«Трудно назвать идеальным с военной точки зрения решением поменять министра обороны в то время, пока вы начинаете новое наступление [под Харьковом]. Между строк можно прочитать, что тут происходит нечто гораздо более глубокое», — объявил эксперт-разведчик.

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год

Какие СМИ на Западе высоко оценили Белоусова, в чем видят его задачу

В совершенно ином тоне высказалось издание Financial Times.

«Новый министр обороны РФ — абсолютно некоррумпирован, трудоголик и технократ», — объявило оно со ссылкой на собственные источники.

По версии экономистов, назначение Андрея Белоусова указывает на желание Путина «кардинально изменить подход к войне на Украине» и усилить контроль над оборонными расходами, которые составляют 10,8 трлн рублей (около $118,5 млрд) за 2024 год.

«Он абсолютно некоррумпирован. И это будет сильно отличаться от того, что мы имеем сейчас в Министерстве обороны», — цитирует Financial Times слова источника, который якобы знает Путина и Белоусова на протяжении десятилетий.

В комментарии The Times эксперт по военным технологиям Сэм Бендетт отметил, что Белоусов является «большим сторонником разработки БПЛА и дронов в России, а также поддержки исследований и разработок в области высоких технологий».

Что говорят о Белоусове в США

Бывший министр обороны США при Трампе Марк Эспер отметил в беседе с CNN, что Сергея Шойгу, который возглавлял Минобороны РФ в течение 12 лет, нельзя назвать военным — как и Белоусова.

«Кто-то может сказать, что Путин просто решил сделать „косметические“ перестановки, вступая на свой пятый президентский срок. Другие утверждают, что по Шойгу ударили последствия мятежа [ЧВК „Вагнер“] и Евгения Пригожина в прошлом году. Но куда важнее то, о чем заявила сама Москва: у России сейчас военная экономика, они хотят для нее надежную базу, хотят, чтобы он (Белоусов. — NEWS.ru) занялся военно-промышленным комплексом, и считают, что он сможет привнести инновации. Это (назначение Белоусова. — NEWS.ru) важный шаг и интересный шаг, и, я думаю, мы узнаем больше в ближайшие дни», — указал бывший глава Пентагона.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства РФ Андрей Белоусов в Совете Федерации РФ. Профильные комитеты Совета Федерации РФ проведут консультации по переназначению министров силового блока и главы МИД

Что пишут о Белоусове китайские СМИ

Гонконгское издание HK01 предположило, что Путин хочет поставить под строгий контроль расходы Минобороны после ареста бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по обвинению в миллиардной взятке.

Замдиректора института по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии наук Тянь Дэвэнь указал изданию HK-CAN, что фактически все руководство Минобороны РФ осуществляется гражданскими людьми.

«По мере того как на Украину постепенно поступает военная помощь из США, ВС РФ на линии фронта могут столкнуться с новыми сложностями. Кроме того, на Россию наложено более 20 тысяч санкций со стороны США и Запада и давление растет. В задачи министра обороны входит интеграция, налаживание военной экономики. Назначение Белоусова на этот пост означает, что Минобороны РФ будет развиваться скорее в сторону военно-промышленного комплекса», — заявил китайский русовед.

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