Юрист дал советы, как вести себя в полицейском участке Юрист Самоха посоветовал не отвечать на сомнительные вопросы полицейских без адвоката

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Если человек не уверен в том, что не запутается и случайно не очернит себя в беседе с полицейскими, то лучше вовсе отказаться от разговора с сотрудниками правоохранительных органов, заявил юрист Антон Самоха. Он отметил, что полицейские иногда давят на собеседника, чтобы подвести к нужному ответу, пишет INFOX.ru. По его словам, никому не стоит отказываться от адвоката.

Он также посоветовал не отвечать на «сомнительные» вопросы и внимательно читать бумаги перед подписанием. По словам правозащитника, в некоторых случаях люди даже случайно подписывают явку с повинной. Самоха подчеркнул, что сотрудникам полиции не стоит отдавать свой телефон, так как они могут найти в нём порочащую человека информацию. Юрист также порекомендовал не брать предметы в отделении полиции.

Не берите в руки предметы, на которых могут остаться отпечатки ваших пальцев. На стакане с водой они точно останутся. Может оказаться, что ваши отпечатки нашли на месте кражи, а вы были там совершенно по другому поводу и с преступлением не связаны, — пояснил Самоха.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что если в квартире совершено или совершается преступление, а также если преступник скрылся в жилом помещении, полицейские имеют право проникнуть на территорию жилплощади без согласия или при отсутствии проживающих граждан. Он добавил, что вскрытие могут провести в том числе и сотрудники коммунальных служб в случае потопа или пожара.