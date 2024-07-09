Зять убитого священника отреагировал на освобождение братьев Омаровых «Был крайне недоволен»: зять убитого отца Николая оценил освобождение Омаровых

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Сгоревшая машина около Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы в Махачкале после нападения

Зять убитого террористами протоиерея Николая Котельникова отец Сергий в разговоре с NEWS.ru заявил, что недоволен новостью об освобождении из-под стражи братьев Адиля и Османа Омаровых, устроивших теракты в Дагестане. Он отметил, что ему нечего сказать по этому поводу, поскольку от его возмущений ничего не изменится.

Не знаю, что ответить. Я даже не хочу об этом говорить. Я сегодня прочитал и был крайне недоволен, конечно. Пишут, что они, мол, не при чем, они вообще не знали. Но я думаю, что они прекрасно все знали. Что я еще могу по этому поводу сказать? <...> Не хочу на эту тему больше говорить. Стараемся это забыть, как-то отвлечься, — сказал собеседник NEWS.ru.

9 июля председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что пятеро сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова освобождены после административного ареста. Они были взяты под стражу через три дня после терактов в Махачкале и Дербенте, в результате которых погиб 21 человек. Их сочли виновными в мелком хулиганстве.

Ранее пресс-служба Верховного суда Дагестана сообщила, что создателем преступной группировки для совершения терактов стал сын Магомеда Омарова Осман. Согласно обнародованным данным, мужчина требовал от соучастников признания его единоличным лидером банды.

Настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте отец Николай Котельников стал одной из главных целей террористов. Во время нападения на храм 23 июня боевики забежали в дом священника, застрелили его, а затем подожгли жилище. Это произошло на глазах его супруги.