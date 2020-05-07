Звук воды в унитазе разнообразил судебные слушания в США

https://static.news.ru/photo/6a3018bc-8ff1-11ea-b9b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Звук спускаемой в унитазе воды нарушил ход судебных слушаний в Верховном суде США. Суд впервые проводит заочные слушания по телефону из-за ситуации с коронавирусом.

Широкой публике тоже впервые разрешается подключиться к конференции и таким образом присутствовать на слушаниях. В момент, когда случился казус, выступал юрист Роман Мартинес, который отстаивал отмену закона о запрете автоматических рекламных звонков, сообщает Associated Press.

Сколько человек в ту минуту были на громкой связи, не уточняется. На звук отреагировал глава телекоммуникационного ведомства FCC Аджит Пай, пошутивший, что услышанное не следует трактовать как отношение суда к его компании. Суд, впрочем, никак не стал комментировать происшествие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Московский областной суд запланировал с 12 маявозобновить заседания по уголовным делам. Слушания прекратились из-за вспышки коронавирусной инфекции в Подмосковье.