Актрису из «Перевала Дятлова» обокрали в московском ТЦ

https://static.news.ru/photo/778a6454-b183-11eb-a8c1-96000091f725_660.jpg Елена Тронина Фото: castingrus.ru

Актрису Елену Тронину, исполнившую одну из ролей в сериале «Перевал Дятлова», обокрали в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, неизвестный похитил у Трониной пакет с только что купленной косметикой, общая сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей. Инцидент произошёл в кафе в торговом центре на Земляном Валу. В оставленном без присмотра пакете были кремы для загара и лица, набор помад и очиститель кожи. Актриса уже подала заявление в полицию.

Елена Тронина исполнила в «Перевале Дятлова» (2020 год) роль Марты. На её счету также главные роли в фильме «Идентификация» и сериале Happy End.

Ранее артист Московского Нового драматического театра Алексей Михайлов рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников. Аферист обманул актёра почти на 269 тысяч рублей, представившись сотрудником банка. Михайлову позвонил по телефону неизвестный и сообщил ему, что кто-то якобы пытается похитить деньги с его счёта. Доверившись мошеннику, артист сам перечислил злоумышленнику свои сбережения.