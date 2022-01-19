Звезду сериала «Каменская» увезли в реанимацию из-за пожара

Актрису Веру Воронкову экстренно госпитализировали в реанимационное отделение одной из столичных клиник из-за пожара в её квартире. По предварительным данным, ночью в жилье артистки загорелась ёлка, пишет SHOT.

Пожар произошёл около полуночи в московской «двушке» Воронковой на проспекте Мира. В квартире в тот момент находились 56-летняя актриса и её 14-летняя дочь, — говорится в сообщении.

Уточняется, что и Воронкову, и её дочь госпитализировали. У самой актрисы диагностирован ожог верхних дыхательных путей, у девочки — отравление угарным газом.

По предварительным данным, пожар начался в гостиной. Предполагается, что на ёлочной гирлянде произошло короткое замыкание.

Ранее более 500 человек эвакуировали из общежития на юго-западе Москвы. Причиной стал небольшой пожар, произошедший в здании. Инцидент произошёл в здании на проспекте 60-летия Октября, 15. Загорелся мусоропровод общежития. Площадь пожара составила пять квадратных метров.