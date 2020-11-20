Звезда шоу «Наша Russia» и сериалов умерла при загадочных обстоятельствах

https://static.news.ru/photo/a9b27636-2b43-11eb-b6e5-fa163e074e61_660.jpg Людмила Князева Фото: kino-teatr.ru

Актриса Людмила Князева найдена мёртвой в своей квартире. Тело 82-летней женщины лежало на полу в луже крови.

Длительное молчание родственницы обеспокоило внучку артистки. Та обратилась в полицию, рассказав, что бабушка перестала отвечать на её звонки. К квартире Князевой были направлены сотрудники экстренных служб, сообщает KP.RU. Дверь та не открыла, пришлось вскрывать.

При первичном осмотре покойной медики, которых вызвали констатировать смерть женщины, не обнаружили каких-либо следов насильственной смерти. Однако на полу в комнате, а также на самом теле женщины была кровь. В связи с этим тело Князевой направили на медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Полиция проводит проверку, чтобы установить все детали произошедшего.

Людмила Князева снималась в таких сериалах, как «Глухарь», «Будет светлым день», «Товарищ Сталин», и ряде других. Однако наибольшую известность ей принесла роль бабушки в популярном юмористическом шоу «Наша Russia».

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области десятимесячная девочка погибла, находясь в колыбели. Следователи полагают, что малышка задохнулась из-за привязанного к кроватке ремня.