Звезда сериала «Сваты» стала жертвой мошенников

https://static.news.ru/photo/5ea28b2e-66f6-11eb-8bfe-96000091f725_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Неизвестные похитили с банковского счёта актрисы Олеси Железняк внушительную сумму. Всего артистка лишилась 50 тысяч рублей.

Кража произошла 2 февраля. Кто и как именно лишил знаменитость части заработанного, неизвестно. Предполагается, что медиаперсона стала жертвой мошенников.

Актриса уже написала заявление в полицию. На текущий день правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники информации.

46-летняя актриса Олеся Железняк является звездой множества фильмов и сериалов. Так, она исполнила роли в «Сватах», «Моей прекрасной няне», «Молодожёнах», «Деревенской комедии» и других.

Ранее NEWS.ru писал, что главным оружием мошенников в настоящий момент является телефон. Потери граждан РФ от действий злоумышленников на 87% приходятся на атаки, совершаемые при использовании мобильной связи. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

По его словам, 87% от общей суммы ущерба россиян от мошеннических действий приходится на атаки, совершённые через телефон. При этом 77% преступников представлялись сотрудниками финансовых организаций.