Звезда «Глухаря» Канахин получил пожизненное за госизмену: что он сделал

Фото: Социальные сети

Кирилл Канахин

Суд заочно приговорил актера из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина к пожизненному сроку за участие в нападении на Брянскую область. Что известно об этой диверсии, где сейчас экс-артист?

Что известно о приговоре Канахину

2-й Западный окружной военный суд 26 февраля заочно приговорил к пожизненному сроку бывшего актера Театра Луны Канахина, известного по ролям в сериале «Глухарь» и фильме «Никто не знает про секс». Артист был одним из участников нападения на село в Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, является террористической организацией).

Осенью 2023 года появилась информация о том, что в отношении бывшего актера возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям о госизмене, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и организации террористического сообщества и участия в нем. 1 ноября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Канахина.

Что известно о Канахине, где он сейчас

Во время заседания в 2-м Западном окружном военном суде двоюродный и троюродный братья Канахина рассказали, что экс-актер переехал на Украину в 2012 году. Перед этим он перестал получать роли в кино, поскольку забил все тело татуировками, пишет корреспондент SHOT из зала Дворца правосудия.

«Актер был сильно замкнут и легко подвергался чужому влиянию. Активно занимался йогой и часто ездил в Индию, из-за чего его мать думала, что в Одессе он работал инструктором по йоге», — отмечается в публикации Telegram-канала SHOT.

Как ранее сообщал источник, соседи Канахина были шокированы известием, что бывший актер участвовал в нападении на российский регион. По их словам, он с детства был нормальным человеком, работал в театре, но потом уехал в Петербург, а оттуда — под Одессу.

Точное местонахождение Канахина сейчас неизвестно.

Фото: Социальные сети Кирилл Канахин

Что известно о нападении ДРГ на Брянскую область

Атака украинской диверсионно-разведывательной группы на село Любечане Климовского района Брянской области, в которой участвовал Канахин, произошла 2 марта 2023 года. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что нападавшие обстреляли легковой автомобиль, в результате чего скончался один человек. Также получил ранение 10-летний ребенок, он был госпитализирован. Позже выяснилось, что диверсанты стреляли из гранатомета по дому, где в тот момент была женщина с двумя детьми.

В ходе противостояния с диверсантами в Сети стала появляться различная информация о событиях в регионе. Например, СМИ сообщали о взятии заложников в селе Сушаны и об обстреле школьного автобуса. Эти данные были опровергнуты в региональной администрации.

Днем 2 марта в селе Любечане силами ВС РФ совместно с ФСБ шла военная зачистка. Граждан просили не выходить из домов. Еще до 15:00 местные жители рассказали журналистам, что украинские диверсанты могли покинуть территорию России. Позднее ДРГ перестала проявлять признаки активности.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Брянскую область терактом. Как подчеркнул глава государства, нападавшие открыли огонь по машине, видя, что внутри есть дети.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что ситуация с ДРГ является «провокацией». По его словам, власти России хотят «напугать граждан своего государства для оправдания нападения на другую страну».

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