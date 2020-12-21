Неизвестный «заминировал» столичный аэропорт Домодедово

Сотрудники экстренных служб и кинологи ведут поиск взрывного устройства в столичном аэропорту Домодедово после анонимного звонка.
Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Эвакуация сотрудников и пассажиров не проводилась,
Волна анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в аэропортах, самолётах, школах, торговых центрах и на других объектах наблюдается в России с ноября 2019 года. Большинство из них, по данным ФСБ, поступает из-за границы.
Так, в сентябре неизвестные «заминировали» торговый комплекс «Охотный Ряд» в центре Москвы. В результате оттуда были эвакуированы свыше двух тысяч человек. В конце октября во все столичные больницы поступили угрозы о минировании, ни одна из которых не подтвердилась.
В ноябре в экстренные службы поступило сообщение о бомбах в Мемориальной мечети на Поклонной горе и Исторической мечети на территории района Замоскворечье. Позднее было установлено, что взорвать их угрожал житель района Текстильщики.
Ранее NEWS.ru писал, что из аэропорта Хабаровска были эвакуированы около полутора тысяч человек из-за сообщения о бомбе. В связи с инцидентом был задержан вылет нескольких самолётов. Угроза взрыва не подтвердилась.