Знакомый рассказал про мужчину, подозреваемого в убийстве матери и бабушки Подозреваемый в убийстве мамы и бабушки мужчина лежал в психиатрической больнице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин на Тайнинской улице в Москве, ранее лежал в психиатрической больнице, рассказал NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией. По его словам, у обвиняемого также были проблемы с алкоголем.

Виновен или нет, разберется полиция. Но парень был странным, все, что могу сказать. Ему тридцать, нигде особо не работал, насколько я знаю. У него были проблемы с алкоголем, и может не только с ним. Лежал в психиатрической больнице, и только недавно его оттуда выписали. Учитывая все это, ожидать от него можно было чего угодно, — рассказал источник.

Ранее в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве сообщили, что мужчина нанес множественные ножевые ранения матери и бабушке, в результате которых они скончались. Все произошло в квартире жилого дома на Тайнинской улице в Москве. Злоумышленник нанес своим ближайшим родственницам травмы, несовместимые с жизнью. По его словам, он сделал это из-за личных неприязненных отношений. Потерпевшие скончались на месте.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

До этого сообщалось, что в Москве вечером 17 апреля 22-летний владелец иномарки Toyota Camry нанес смертельное ранение ножом 24-летнему местному жителю. Последний сделал подозреваемому замечание об автомобиле, припаркованном на подступе к подъездной двери. Известно, что подозреваемый приехал в Москву из Азербайджана. Здесь живут его отец и брат. Местный житель рассказывал NEWS.ru что жители долго конфликтовали с соседом по поводу того, что он ставит свою иномарку на пешеходной зоне перед подъездом. Однако все жалобы он игнорировал.