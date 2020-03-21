https://static.news.ru/photo/f9c5be9e-6b68-11ea-b90c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Друзья и соседи Станислава Иванова, который зарезал жену и её родителей, в шоке от этого известия. Они утверждают, что никогда не слышали ни скандалов, ни истерик в их доме. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах.

Семья у них прекрасная, — привёл слова знакомых Иванова источник Telegram-канала «112».

Инсайдер также рассказал, что в последние дни перед трагедией мужчина принимал психотропные препараты. Он думал, что на работе его хотят подставить и уволить, а все коллеги относятся к нему негативно.

По словам источника, из-за этого Станислав стал принимать вещества, а вечером перед расправой у него начались галлюцинации. Как позднее Иванов рассказал следователям, он вдруг решил, что тесть и тёща хотят его убить.

О бойне в квартире Станислава Иванова стало известно утром в субботу. Мужчина расправился с женой, тёщей и тестем на глазах у детей. Станислав работал в крупной аудиторской компании и из-за проблем на работе пришёл в такое состояние, что вызывал домой врачей за день до трагедии. Медики вкололи ему транквилизатор, чтобы успокоить мужчину, и через некоторое время уехали, ранее сообщали источники. Утром следующего дня он попросил свою мать приехать. Женщина выполнила просьбу сына и, войдя в его квартиру, увидела Станислава в крови и с ножом в руках.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что Иванов до трагедии не мог уснуть несколько дней.