Знакомая рассказала о зарезанном около вуза в Новосибирске студенте

https://static.news.ru/photo/518e3db6-7105-11eb-bcd4-96000091f725_660.jpg Подозреваемый Фото: Соцсети

Соседка бабушки убитого возле института в Новосибирске студента рассказала о молодом человеке. По её словам, юноша отличался миролюбивым покладистым характером.

Женщина поведала, что убитый в целом был положительным человеком и хорошо учился. Парень не употреблял алкоголь и вёл здоровый образ жизни.

Что касается самой бабушки убиенного студента, то она не смогла ничего рассказать о внуке. Дело в том, что у неё проблемы со слухом, передаёт телеканал «360».

Юноша умирал на руках у девушки от потери крови. Предполагается, что его убил из ревности другой студент. Подозреваемый был задержан на месте убийства сотрудниками Росгвардии. Против него завели уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске напротив корпуса одного из местных вузов зарезали 18-летнего парня. Личность убитого пока неизвестна. Инцидент произошёл 16 февраля в 14:20 по местному времени.

Уже позднее стало известно, что убийцей может являться 22-летний житель города. Предполагается, что поводом для произошедшего послужил личный конфликт двух молодых людей на почве ревности. Предполагаемый злоумышленник опубликовал в соцсетях пост, в котором признаётся, что убил человека.