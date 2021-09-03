«Был порядочным»: знакомая обвинённого в педофилии самарца рассказала о нём

Знакомая убитого обвинённого в педофилии в Самарской области рассказала о том, что мужчина был порядочным и добрым человеком. Об этом сообщает телеканал «360».

Женщина сообщила, что уже давно знакома с семьёй убитого и много лет дружила с его сестрой. После смерти сестры женщина стала реже с ним общаться. Однако она надеется, что расследование будет проведено более тщательно.

Я его знала как порядочного, доброго и отзывчивого человека, — отметила женщина.

Кроме того, в данной истории слишком много несовпадений. Непонятной остаётся ситуация, ради чего тогда отец девочки изначально отпустил насильника, а потом нашёл и убил, говорит знакомая обвиняемого в педофилии.

Ранее стало известно, что в посёлке Винтай Самарской области мужчина убил педофила, изнасиловавшего его дочь. Олега Свиридова нашли мёртвым с ножевым ранением, его тело было присыпано землёй. Мужчина сознался в преступлении, но заявил, что насильник сам наткнулся на нож.