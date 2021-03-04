Znak: директор школы в Златоусте убил себя после проверок полиции

https://static.news.ru/photo/2fe3d6ca-7ce6-11eb-8682-96000091f725_660.jpg Фото: sledcom.ru

Директор школы № 1 города Златоуста Вячеслав Бородин покончил с собой. По информации СМИ, причиной стало давление силовиков, которые проводили проверку финансовой деятельности учебного заведения.

Инцидент произошёл 2 марта. Тело 46-летнего Бородина было найдено у него в квартире во второй половине дня. Погибший оставил предсмертную записку.

По факту смерти проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказал журналистам Znak руководитель следственного отдела по Златоусту СУ СКР Челябинской области Юрий Кадиков.

Знакомый с ситуацией источник заявил, что руководство школы активно проверяли по жалобам на поборы. По его словам, у директора не было никаких других причин уходить из жизни.

Советник главы города Алексей Коновалов заявил, что смерть Бородина стала шоком для всего города. Он подчеркнул, что директора уважали и родители учеников, и коллеги, и сотрудники органов власти.

Это удар. И это большая утрата для образования города, так как Вячеслав Бородин пользовался огромным уважением, он очень много делал для школы, для профсоюза работников образования и для образования города в целом, — сообщил Коновалов.

У Бородина осталось четверо детей: двое близнецов в возрасте шести лет, один ребёнок — ученик 6-го класса, самому старшему ребёнку 20 лет.

Как писал NEWS.ru, в подмосковном городе Подольске 16-летний подросток совершил самоубийство на глазах у женщины-полицейского, которая хотела провести с ним профилактическую беседу из-за прогулов в школе.