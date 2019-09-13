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Столичный Главк СКР предъявил обвинения двум мужчинам в совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 и 162 УК РФ. По данным следствия, они совершили разбойное нападение на жителя Зеленограда.

Силовики обнаружили тело 27-летнего гражданина 8 сентября 2019 года в гаражном комплексе на Западном проезде. На трупе были зафиксированы признаки насильственной смерти.

В кратчайшие сроки следователям удалось задержать подозреваемых. В ходе допроса они рассказали, что избили мужчину с целью хищения мобильного телефона. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве.

Ранее News.ru писал, что 23-летний мужчина, напавший и ограбивший скрипача-студента в Омске, предстал перед судом. Преступника признали виновным в открытом хищении чужого имущества и отправили в колонию общего режима на один год.