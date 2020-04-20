Москвич похитил своего знакомого и потребовал с него выкуп

https://static.news.ru/photo/3f592ab2-82ee-11ea-8ead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа вымогателей похитила жителя столицы и потребовала с него за освобождение 2,8 млн рублей. Об этом полиции рассказал сам потерпевший.

Инцидент произошёл на Саввинской набережной. Среди похитителей был знакомый потерпевшего. У мужчины забрали документы и ключи от автомобиля, а затем отвезли в гараж по неизвестному адресу. Там с него потребовали выплатить долг и при этом угрожали предметом, похожим на пистолет.

Опасаясь за свою жизнь, похищенный перевёл злоумышленникам 24 тысячи рублей, после чего они скрылись. Один из вымогателей впоследствии был задержан полицейскими.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Задержанный подозреваемый заключён под стражу, сообщила представитель пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве задержан полковник Росгвардии, подозреваемый в вымогательстве. По версии следствия, он требовал около 20 млн рублей у предпринимателя.