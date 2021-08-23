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Злоумышленники обокрали артиста Большого театра через сайт объявлений

12:31, 23 августа 2021
Злоумышленники обокрали артиста Большого театра через сайт объявлений Фото: unsplash.com
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Мошенники смогли обокрасть артиста балета Большого театра Дмитрия Ефремова, когда тот размещал объявление на сайте. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Отмечается, что артист разместил объявление о продаже климатического комплекса за 13 тысяч рублей. Для этого он выбрал крупный сайт. Спустя некоторое время с артистом связалась женщина, которая была готова купить товар. Он предложила совершить сделку через сервис по доставке товаров и отправила на него ссылку.

Когда же артист осуществил переход по ссылке и ввёл данные своей банковской карты, включая код безопасности, с карты сразу же снялись 13 тыс рублей. После этого он понял, что стал жертвой мошенников, и написал заявлению в полицию. На сегодняшний день началось расследование данного инцидента.

Ранее стало известно, что мошенники начали «разыгрывать» от имени банков бесплатную пиццу. Для этого они используют специальные сайты, на которых просят ввести данные, а затем дважды сообщить код из СМС.

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