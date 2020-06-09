Злоумышленники обманули семью больного раком ребёнка

https://static.news.ru/photo/e9b65914-ab00-11ea-9897-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Москвич Роман Мизин стал жертвой мошенников, которые предложили оплатить лечение его тяжелобольной 3-летней дочери.

У девочки диагностирована нейробластома четвёртой степени — злокачественная опухоль симпатической нервной системы. Семья получила консультацию в детском онкологическом центре имени Рогачёва.

Через некоторое время с Романом связалась онколог больницы Татьяна Шаманская. Она сообщила, что некий Иван Тукан может помочь в лечении.

Мужчина заявил, что готов заплатить за медицинские процедуры 17 млн рублей, семье нужно доплатить всего 1 млн. Роман сразу же перевёл 500 тысяч рублей, но второй транш заблокировала служба безопасности банка, поскольку Тукан запросил комиссию в 28 тысяч рублей за перевод денежных средств на счёт больницы.

Отец больной девочки рассказал всё онкологу, выяснилось, что мужчина общается с мошенниками. Возбуждено уголовное дело, ведётся поиск преступников, сообщает Telegram-канал Mash.

NEWS.ru писал, что мошенники в России освоили новый способ кражи личных данных россиян. Злоумышленники создают фейковые сайты якобы для выплаты денежных пособий на детей, после чего россияне регистрируются на них, и выдают преступникам свои личные данные.