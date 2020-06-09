Злоумышленники обманули семью больного раком ребёнка

Москвич Роман Мизин стал жертвой мошенников, которые предложили оплатить лечение его тяжелобольной 3-летней дочери.
У девочки диагностирована нейробластома четвёртой степени — злокачественная опухоль симпатической нервной системы. Семья получила консультацию в детском онкологическом центре имени Рогачёва.
Через некоторое время с Романом связалась онколог больницы Татьяна Шаманская. Она сообщила, что некий Иван Тукан может помочь в лечении.
Мужчина заявил, что готов заплатить за медицинские процедуры 17 млн рублей, семье нужно доплатить всего 1 млн. Роман сразу же перевёл 500 тысяч рублей, но второй транш заблокировала служба безопасности банка, поскольку Тукан запросил комиссию в 28 тысяч рублей за перевод денежных средств на счёт больницы.
Отец больной девочки рассказал всё онкологу, выяснилось, что мужчина общается с мошенниками. Возбуждено уголовное дело, ведётся поиск преступников, сообщает Telegram-канал Mash.
NEWS.ru писал, что мошенники в России освоили новый способ кражи личных данных россиян. Злоумышленники создают фейковые сайты якобы для выплаты денежных пособий на детей, после чего россияне регистрируются на них, и выдают преступникам свои личные данные.
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