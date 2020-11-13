Злоумышленники напали на экс-главу компании «ВИМ-Авиа» в Москве

https://static.news.ru/photo/baee807a-2742-11eb-a691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы преступники напали на бывшего генерального директора обанкротившейся компании «ВИМ-Авиа» Андрея Лайко. Мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Неизвестные проломили голову бейсбольной битой Андрею Лайко на улице Васильцовский Стан в Москве, — сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, силовики задержали подозреваемого в нападении на мужчину. Им оказался бизнесмен. Других подробностей не приводится.

Пресс-служба столичного главка МВД сообщила о нападении неизвестных в ночь на 14 ноября на улице Васильцовский Стан на мужчину 1990 года рождения, который получил удар тяжёлым предметом. Пострадавший находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, переломом челюсти и рядом других повреждений. Силовики не подтвердили, что пострадавшим является Лайко, но и не опровергли эту информацию. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение умышленного вреда здоровью), сообщает ТАСС.

«ВИМ-Авиа» — закрытая в октябре 2017 года из-за финансовой задолженности российская авиакомпания. Она входила вместе с компанией «Русское небо» в холдинг «ВИМ-Авиа» и базировалась в московском аэропорту Домодедово.

В настоящее время в суде рассматривают уголовное дело другого экс-директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева, а также главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. Подсудимые обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования и незаконных валютных операциях.

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