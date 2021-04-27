Злоумышленник в детском саду Китая изрезал 16 детей

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Неизвестный злоумышленник с ножом напал на детский сад в китайском городе Бейлю. Пострадали 16 детей и двое взрослых. Злоумышленника задержали. Об этом сообщает издание Global Times.

Нападение произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Мотивы злоумышленника неизвестны. Нападение произошло в 14:00 по местному времени. Двое детей получили серьёзные травмы. На место происшествия прибыла следственная группа. Выясняются все обстоятельства нападения.

Ранее в китайской провинции Хубэй злоумышленник напал на учеников начальной школы. Он нанёс 10 школьникам ножевые ранения. Преступник был задержан, а детей госпитализировали.

21 сентября 2020 года мужчина с ножом накинулся на прохожих около детского сада в китайском городе Гуанчжоу. Пострадали семь человек, в том числе сам преступник. Травмы двоих детей медики оценивали как тяжёлые, у троих пострадавших лёгкие ранения, нападавшего, как и в предыдущих случаях, задержали. Об его мотивах ничего не сообщалось.