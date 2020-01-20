В городе Кинель на территории Самарской области злоумышленник угнал автомобиль отечественного производства, внутри которого находился 4-летний ребёнок. Информация об этом появилась в СМИ в понедельник, 20 января.
Преступник высадил мальчика возле одного из продуктовых магазинов, работники которого сообщили о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.
Полицейские прибыли на место, забрали ребёнка и передали малыша родителям. В настоящее время правоохранители ориентированы на поиски похищенного автомобиля марки ВАЗ-2110,
Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге воспитательница детского сада лишилась дорогостоящего автомобиля. KIA Sportage стоимостью 1,7 млн рублей угнали прямо посреди бела дня.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен