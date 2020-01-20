Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На территории школы № 29 в Чите 20 января произошло ЧП — в одном из кабинетов обрушился потолок. Данную информацию в разговоре с журналистами подтвердили представители учебного заведения.

Также инцидент прокомментировали представители пресс-службы читинского комитета образования. Исходя из оглашённой информации, штукатурка обрушилась на площади 2,5 кв. метра на первом этаже школы в кабинете, в котором в это время...