В районе подмосковного Раменского экстренную посадку совершил лайнер А321 а/к «Уральские авиалинии», следовавший из Жуковского в Симферополь. В момент взлёта в двигатель (по другой версии, сразу в оба) залетела чайка, в результате чего тот загорелся. Пилотам пришлось совершить экстренную посадку на ближайшем ровном месте, которым оказалось кукурузное поле.