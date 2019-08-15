В районе подмосковного Раменского экстренную посадку совершил лайнер А321 а/к «Уральские авиалинии», следовавший из Жуковского в Симферополь. В момент взлёта в двигатель (по другой версии, сразу в оба) залетела чайка, в результате чего тот загорелся. Пилотам пришлось совершить экстренную посадку на ближайшем ровном месте, которым оказалось кукурузное поле.
Пресс-служба Следственного комитета РФ
Денис Воронин/АГН «Москва»
Андрей Никеричев/АГН «Москва»
EMERCOM of Russia/via Global Look Press
EMERCOM of Russia/via Global Look Press
EMERCOM of Russia/via Global Look Press
Olga Shavrova/via Global Look Press
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Вячеслав Прокофьев/ТАСС