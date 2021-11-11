Журналисту ВГТРК пригрозили расправой за репортаж о кредитных мошенниках

Прокуратура Москвы намерена возбудить уголовное дело в отношении неизвестного, который угрожал убийством журналисту ВГТРК. Поводом для угроз стал репортаж об организации, занимавшейся кредитным мошенничеством. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Инцидент произошёл в ходе прокурорской проверки организации, расположенной в 1-м Люсиновском переулке. Поводом для проверки послужили обращения граждан, которые получили кредиты под залог квартир и впоследствии стали жертвами мошеннических действий. Название организации не раскрывается.

Во время проверки на месте работала съёмочная группа ВГТРК. После съёмок одному из журналистов поступил звонок от неизвестного мужчины. Тот представился сотрудником правоохранительных органов и высказал угрозы жизни и здоровью журналиста, которые пообещал осуществить в случае выпуска репортажа. Журналист обратился в прокуратуру, в следственные органы направлены материалы о возбуждении уголовного дела по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что журналист телеканала «Россия» в Красноярске Павел Брыкин попал под машину марки Mercedes. Водителем транспортного средства оказался человек, у которого сотрудник СМИ хотел взять интервью: помимо причинения вреда здоровью, его заподозрили в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.